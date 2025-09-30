بوتين: روسيا ستنتصر في عمليتها العسكرية بأوكرانيا رغم العقوبات والضغوط الدولية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية التي تشنها بلاده في أوكرانيا ستنتهي بانتصار روسيا، مشددًا على أنها تمثل «معركة عادلة» بالنسبة لموسكو في مواجهة ما وصفه بالتهديدات الغربية.

تصريحات بوتين

أوضح بوتين أن روسيا ستنتصر في عمليتها العسكرية رغم العقوبات والضغوط الدولية.

بوتين: العملية الروسية ضد أوكرانيا معركة عادلة

وصف بوتين العملية ض أوكرانيا بأنها «معركة عادلة»، معتبرًا أنها دفاع عن أمن روسيا وسيادتها.

تصريحات بوتين تأتي في ظل استمرار الحرب للعام الثالث، مع تصاعد الدعم الغربي لأوكرانيا، وتزايد التوترات الدبلوماسية والعسكرية بين موسكو والدول الغربية.

قالت روسيا، أمس الإثنين، إنها ستحلل بعناية ما إذا كانت أي صواريخ توماهوك أمريكية ربما يتم توريدها إلى أوكرانيا أُطلقت باستخدام إحداثيات الاستهداف التي قدمتها الولايات المتحدة.



في وقت سابق قال نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس، إن واشنطن تدرس طلبًا أوكرانيا للحصول على صواريخ توماهوك، التي يبلغ مداها 2500 كيلومتر، وهي مسافة كافية بسهولة لضرب موسكو إذا ما أُطلقت من أوكرانيا.

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن الدول الغربية ستجعل من نفسها طرفًا مباشرًا في الحرب إذا ما زودت أوكرانيا بإحداثيات استهداف ومعلومات مخابرات لتمكين أوكرانيا من إطلاق صواريخ في عمق روسيا.

