قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان: ما حدث في سوريا إنجاز رائع.

ترامب أشعر بخيبة أمل كبيرة من بوتين

وأضاف ترامب: روسيا لم تسيطر على أراض جديدة في الأسبوعين الأخيرين وأشعر بخيبة أمل كبيرة من بوتين.

وأردف دونالد ترامب: “على بوتين وقف الحرب في أوكرانيا الآن، وعلى تركيا وقف شراء النفط الروسي وعلى أوكرانيا مواصلة القتال”.

ترامب يطالب أوكرانيا بمواصلة الحرب

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس: إنه مستعد للتنحي بعد انتهاء الحرب مع روسيا.

زيلينسكي: مستعد للتنحي بعد انتهاء الحرب مع روسيا

وأردف قائلا لموقع أكسيوس الإخباري: هدفي هو إنهاء الحرب، وليس الاستمرار في المنصب، وأردت بشدة، في فترة زمنية صعبة للغاية، أن أخدم بلدي. هدفي هو إنهاء الحرب.



