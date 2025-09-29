الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

روسيا تطالب بإدراج الترسانات النووية الأوروبية في المفاوضات مع أمريكا

الأسلحة النووية
الأسلحة النووية

قال  دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين: إن المفاوضات حول تخفيض الأسلحة النووية الاستراتيجية لا يجب أن تقتصر على موسكو وواشنطن، بل يجب أن تشمل دولا أوروبية أخرى.

روسيا تطالب بإدراج الترسانات النووية لدول أوروبية في المفاوضات مع أمريكا 

وأكد بيسكوف لوكالة "تاس" أن المحادثات يجب أن تبدأ أولا بين روسيا والولايات المتحدة، كما لا بد من إدراج ترسانات بريطانيا وفرنسا في هذه المفاوضات.

وتأتي تصريحات بيسكوف في أعقاب اقتراح تقدم به الكرملين هذا الشهر للولايات المتحدة بالحفاظ طوعيا ولمدة عام على القيود المفروضة على الأسلحة النووية الاستراتيجية المنتشرة والتي ينص عليها معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة، بعد انتهاء مفعولها العام المقبل، إذا فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه.

وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: إن اقتراح بوتين يبدو "جيدا جدا"، لكن القضية تعود للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد صرح الرئيس الأمريكي بأنه يريد بدء مفاوضات لنزع السلاح النووي مع روسيا والصين.

وأضاف بيسكوف: "بطبيعة الحال، علينا أن نبدأ المفاوضات على المستوى الثنائي. نيو ستارت هي في النهاية وثيقة ثنائية. لكن على المدى الطويل، لا يمكن تجاهل هذه الترسانات (البريطانية والفرنسية). خاصة وأن هذه الترسانات تمثل مكونا من المشكلة الشاملة للأمن الأوروبي العالمي والاستقرار الاستراتيجي." 

وتم توقيع معاهدة "نيو ستارت" من قبل الرئيسين الأمريكي السابق باراك أوباما والروسي دميتري مدفيديف آنذاك في عام 2010، ودخلت حيز التنفيذ بعد عام واحد، وتم تمديدها في عام 2021 لمدة خمس سنوات إضافية بعد تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرملين الأسلحة النووية روسيا أمريكا

مواد متعلقة

روسيا تمنح وزير الكهرباء نوط الامتياز لدوره في تعزيز التعاون بالطاقة النووية

الأكثر قراءة

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع أسعار الشرائح بالعدادات الكودية الحديثة

جنون الذهب، ارتفاع كبير فى الأسعار بالصاغة

غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

تزامنا مع لقاء السيسي وبن زايد، رأس الحكمة تتصدر قائمة أهم الاستثمارات الإماراتية بمصر

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

6 جنيهات انخفاضا في العويس والبلدي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

خلال 24 ساعة، هل يتحقق كابوس إغلاق أكبر حكومة في العالم؟

موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة إيفرتون ووست هام

خدمات

المزيد

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

الكابوريا تتراجع للنصف، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الإهانة في المنام وعلاقته بالتعرض للضغوط والمشاكل الكثيرة

دار الإفتاء: ارتداء الرجل أسورة من الفضة لا يجوز لهذا السبب

لا تفوتها، أدعية نبوية قصيرة جامعة يمكن ترديدها في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads