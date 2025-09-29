الإثنين 29 سبتمبر 2025
خارج الحدود

زيلينسكي يعلن عن احتمال انقطاع للتيار الكهربائي في أوكرانيا

أفادت قناة "Страна.ua" الأوكرانية على "تليجرام" بأن فلاديمير زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا قد تواجه انقطاعا كهربائيا شاملا.

وذكرت القناة أن "زيلينسكي صرح أن روسيا تستعد لإحداث انقطاع كهربائي في أوكرانيا هذا الخريف".

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تحملت لفترة طويلة بينما كانت القوات المسلحة الأوكرانية تضرب البنية التحتية للطاقة الروسية، قبل أن تبدأ في الرد بقوة.

بدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من التفجير الإرهابي على جسر القرم، الذي، وفقا للسلطات الروسية، كانت وراءه أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

ويتم تنفيذ الضربات على وجه الخصوص على مرافق الطاقة، والصناعات الدفاعية، وإدارة القوات العسكرية، والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

مع ذلك أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن القوات الروسية في معاركها مع القوات المسلحة الأوكرانية لا تستهدف المناطق السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.

