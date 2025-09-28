الأحد 28 سبتمبر 2025
ريال مدريد يساعد ليفربول على شراء ناد إسباني شهير

قطع ملاك نادي ليفربول الإنجليزي، خطوة كبيرة، نحو الاستحواذ على نادي خيتافي الإسباني خلال الفترة المقبلة.

ملاك ليفربول يقتربون من شراء نادي خيتافي

وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، نقلًا عن عدة تقارير، فإن مجموعة فينواي الرياضية (FSG) أنهت عملية الفحص المالي والقانوني لنادي خيتافي، ضمن تقييمها لإمكانية ضمه إلى محفظتها الاستثمارية.

ويأتي هذا التحرك المثير، مع اقتراب الذكرى 15 لاستحواذ مجموعة FSG على ليفربول، حيث لطالما كانت لديها طموحات بامتلاك ناد أوروبي آخر، بجانب الريدز.

وفي السنوات الأخيرة أصبح شائعًا أن تؤسس أندية الدوري الإنجليزي، شبكات متعددة الأندية، مثل مجموعة سيتي فوتبول المالكة لمانشستر سيتي، وبلو كو المالكة لتشيلسي وستراسبورج الفرنسي، وكذلك شراكة مانشستر يونايتد مع نيس الفرنسي، عبر المساهم الأقلية "إينيوس".

صفقة شراء تولوز الفرنسي من ملاك ليفربول لم تكتمل

وكان ملاك ليفربول، قد درسوا في العام الماضي 2024 شراء نادي تولوز الفرنسي، لكن الصفقة لم تُستكمل لعدم ملائمة الظروف حينها.

وقد كلفت مجموعة فينواي الرياضية (FSG) مايكل إدواردز وجوليان وارد المديرين الرياضيين السابقين لليفربول، إلى جانب بيدرو ماركيز، بمهمة تحديد الأهداف المناسبة.

ودرس الثلاثي، أكثر من 20 ناديًا أوروبيًا من بينهم مالاجا الإسباني، لكن المجموعة انسحبت بعد مراجعة حساباته.

ريال مدريد يساعد ملاك ليفربول لشراء نادي خيتافي 

ولعل الارتباط بنادي خيتافي جاء بعد محادثة غير رسمية بين خوسيه أنخيل سانشيز المدير التنفيذي لنادي ريال مدريد، وأنخيل توريس رئيس خيتافي.

وعرف خيتافي باهتمام ليفربول، خلال مواجهة ودية ضد هال سيتي في 2 أغسطس الماضي، وبعدها بأيام قليلة، سافر وفد من مجموعة فينواي الرياضية (FSG) إلى إسبانيا لمراجعة الحسابات والبنية التحتية للنادي.

وذكرت "الديلي ميل" أن المحادثات بين الطرفين وُصفت بالإيجابية، خصوصًا مع الدور الكبير لوارد، المتقن للإسبانية والبرتغالية، وماركيز. وقد أجرت FSG حتى الآن فحصًا على 25 ناديًا عبر أوروبا.

ولا توجد مؤشرات بعد حول قيمة شراء خيتافي، لكن إن رغبت FSG في المضي، فمن المرجح أن تكون الصفقة سهلة، نظرًا لمعرفة المجموعة الكبيرة بملفات النادي.

تجدر الإشارة إلى أن نادي خيتافي، مملوك لرجل الأعمال المحلي توريس منذ 2002.

وما يجعل هذه الخطوة بارزة أن مجموعة فينواي الرياضية (FSG) قادرة الآن على إتمامها، فمنذ 15 عامًا فقط كانت تراجع دفاتر ليفربول الذي كان على وشك الإفلاس، أما اليوم فقد صار واحدًا من أكبر أندية العالم بفضل استثماراتها.

