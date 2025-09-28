فان دايك يعبر عن خيبة أمله في أداء ليفربول ويحتاج لحل سريع

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب وقائد فريق ليفربول، إن فريقه يجب أن يتحسن بسرعة، بعد أن اعترف بقلقه من الأداء الذي ظهر عليه خلال الهزيمة 2-1 أمام كريستال بالاس، أمس السبت، على ملعب سيلهرست بارك، في الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

كريستال بالاس يخطف فوزا قاتلا من ليفربول

وكان كريستال بالاس متقدما في النتيجة بهدف سجله اللاعب إسماعيلا سار، حتى الدقيقة 87، عندما أدرك البديل الإيطالي فيديريكو كييزا التعادل للريدز، قبل أن يسجل إيدي نكيتياه هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة (90+7).

فان دايك يعبر عن قلقه من أداء ليفربول

وأكد فيرجيل فان دايك، في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، بأن فريقه بحاجة إلى حل سريع، بعد الخسارة من كريستال بالاس.

وأضاف قائد ليفربول في تصريحاته "أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب الخسارة، ولكن بشكل خاص، بسبب الطريقة التي تعاملنا بها مع الأمر".

وتابع فان دايك "لا أعتقد أن هناك ما يدعو للقلق بعد الخسارة، لكن علينا التحسن بسرعة، لم نكن جيدين في الأساسيات، ونأمل أن يكون هذا هو اليوم الوحيد الذي نكرر فيه ذلك هذا الموسم".

وأكمل: "من الصعب جدًا اختراق دفاعاتهم، يتميزون بانضباطهم، ويدافعون بعمق، ولا يمانعون ذلك، ولديهم القدرة على إلحاق الضرر بك في الهجمات المرتدة، ولكن كل شيء بدأ من أنفسنا، وكنا مهملين، وكنا محظوظين بوجود أفضل حارس مرمى في العالم لإنقاذنا".

وشكر فيرجيل فان ديك، حارس فريقه، البرازيلي أليسون بيكر، بعد حفاظه على هدوئه في الهزيمة، وأصرّ: "لو حصلنا على التعادل، لكانت نقطة إضافية لنا".

واختتم المدافع الهولندي "إذا نظرت إلى الشوط الأول، فعلى الجميع أن يتحسن، وكلٌّ يتعامل مع الأمر بطريقته الخاصة، ولكن كفريق علينا أن نتعامل معه أيضًا، والتحدي الأكبر الآن هو الحفاظ على هدوئنا، ونحن نعلم متى يمكننا أن نفعل ما هو أفضل والجميع يعرف ذلك".

