رياضة

موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة إيفرتون ووست هام

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة إيفرتون ضد وست هام

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة ويليه آرسنال برصيد 13 نقطة قبل إقامة  مباراة إيفرتون ضد وست هام المقرر لها مساء اليوم في ختام الجولة السادسة.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة إيفرتون ضد وست هام 

1- ليفربول 15 نقطة
2- آرسنال 13 نقطة
3- كريستال بالاس 12 نقطة
4- توتنهام هوتسبير 11 نقطة
5- سندرلاند 11 نقطة
6- بورنموث 11 نقطة
7- مانشستر سيتي 10 نقاط
8- تشيلسي 8 نقاط
9- برايتون 8 نقاط
10- فولهام 8 نقاط
11- ليدز يونايتد 8 نقاط
12- إيفرتون 7 نقاط
13- برينتفورد 7 نقاط
14- مانشستر يونايتد 7 نقاط
15- نيوكاسل يونايتد 6 نقاط
16- أستون فيلا 6 نقاط
17- نوتنجهام فوريست 5 نقاط
18- بيرنلي 4 نقاط
19- وست هام 3 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطة واحدة
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

