تريزيجيه يتقدم للوصافة، ترتيب هدافي الدوري بعد القمة 131

ترتيب هدافي الدوري المصري، تقدم تريزيجيه نجم الأهلي لوصافة ترتيب هدافي الدوري المصري بعدما قاد الأحمر للفوز على الزمالك 2-1 في القمة 131.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة القمة 131



1- صلاح محسن، المصري، 5 أهداف

2- عمر الساعي، المصري، 4 أهداف

2- عبد الرحيم دغموم، المصري، 4 أهداف

3- تريزيجيه، الأهلي، 4 أهداف

3- محمد السيد شيكا، كهرباء الإسماعيلية، 3 أهداف

3- عدي الدباغ، الزمالك، 3 أهداف

3- أحمد فاروق، وادي دجلة، 3 أهداف

3- منذر طمين، المصري، 3 أهداف

نتائج مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري



المقاولون العرب ضد كهرباء الإسماعيلية 0-1

زد ضد حرس الحدود 0-1

المصرى ضد بتروجت 2-3

بيراميدز ضد طلائع الجيش 4-0

مودرن سبورت ضد فاركو 1-1

وادى دجلة ضد سموحة 1-1

غزل المحلة ضد إنبى 0-0

الإسماعيلي ضد البنك الأهلي 1-2

الجونة ضد سيراميكا 1-1

الأهلى ضد الزمالك فوز الأهلي 2-1

الاتحاد السكندري - باي (راحة).

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.



ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.