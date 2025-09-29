لأول مرة، بث مشترك بين قناتي الأهلي والزمالك لتحليل مباراة القمة (فيديو)

الدوري المصري، أعلن أسامة حسني الإعلامي بقناة النادي الأهلي، بدء بث مشترك مع قناة نادي الزمالك لتحليل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

وأكد أسامة حسني وعبد الحليم على نجم نادي الزمالك السابق، عبر قناة الأبيض أنهم يتمنون تكرار الأمر.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك، بتقدم الأبيض بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

هدف الزمالك أحرزه اللاعب حسام عبد المجيد في الدقيقة 32 من ركلة جزاء

شهدت الدقيقة 4 هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الزمالك، بدأها خوان بيزيرا الذي مرر الكرة لعدي الدباغ الذي انفرد بالكرة، ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها ببراعة حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، ومن ثم ذهبت إلى ياسين مرعي الذي شتتها بالرأس ذهبت إلى الشناوي الذي أمسك بها.

وفي الدقيقة 10 تمريرة رائعة من لاعب الزمالك آدم كايد خلف مدافعي الأهلي ذهبت إلى ناصر ماهر الذي انفرد بها ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيسر.

وكاد طاهر محمد طاهر يسهم في أول أهداف الأهلي بعد عرضية أرسلها كاد مدافع الزمالك أن يسكنها الشباك ولكنها علت العارضة بقليل

وشهدت الدقيقة 26 احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح الزمالك، تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي وأبعدها، ثم قرر الحكم إعادة ركلة الجزاء بقرار من حكم الفيديو، وفي المرة الثانية نجح حسام عبد المجيد في إسكانها الشباك ليعلن تقدم الزمالك بهدف نظيف في الدقيقة 32.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد ارتطام الكرة بيد لاعب الزمالك محمود بنتايج لكن تقنية الفار تدخلت لتعيد الحكم لمراجعة اللقطة حيث تبين أن الكرة ارتطمت بصدر اللاعب وليس يده ما أدى إلى إلغاء القرار وتراجع الحكم عن احتساب الركلة.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه أمام الزمالك والذي يكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه، أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

في المقابل، أعلن يانيك فيريرا مدرب الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي والذي يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: آدم كايد – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، مهدي سليمان وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" وصلاح مصدق وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي.

مباراة الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري

دخل الأهلي المباراة أملا في الفوز بالقمة لمواصلة سلسلة انتصاراته وإسعاد جماهيره، بعد بداية لم تكن جيدة في الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الفريق لتعويض تعثراته السابقة وتحقيق النقاط الثلاث الهامة، من أجل الزحف نحو مركزه المفضل في صدارة الترتيب.

في المقابل، دخل الزمالك المباراة بدوافع كبيرة لتعويض تعادله في الجولة الماضية أمام الجونة، والحفاظ على بدايته الجيدة في البطولة، ومحاولة تعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

يحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات، فاز في 3 منها، وتعادل في 3، وتلقى هزيمة واحدة.

أما الزمالك، فيتصدر جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعد أن خاض 8 مباريات، حقق الفوز في 5 منها، وتعادل في مباراتين، وتعرض لهزيمة واحدة.

