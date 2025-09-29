موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل القمة 131

تختتم اليوم الإثنين مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز بمواجهات الإسماعيلي ضد البنك الأهلي، والجونة ضد سيراميكا كليوباترا، والأهلي ضد الزمالك في مباراة القمة رقم 131.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة فيما يتواجد الأهلي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة قبل مباراة اليوم بين القطبين.

ترتيب الدوري المصري قبل القمة 131

1- الزمالك 17 نقطة

2- المصري 15 نقطة

3- وادي دجلة 15 نقطة

4- بيراميدز 14 نقطة

5- إنبي 14 نقطة

6- بتروجيت 14 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

8- الأهلي 12 نقطة

9- زد 12 نقطة

10- مودرن سبورت 12 نقطة

11- سموحة 11 نقطة

12- الحدود 11 نقطة

13- غزل المحلة 10 نقاط

14- الجيش 9 نقاط

15- البنك الأهلي 8 نقاط

16- الجونة 8 نقاط

17- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

18- فاركو 5 نقاط

19- المقاولون العرب 5 نقاط

20- الاتحاد 5 نقاط

21- الإسماعيلي 4 نقاط



مواعيد مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري

المقاولون العرب ضد كهرباء الإسماعيلية 0-1

زد ضد حرس الحدود 0-1

المصرى ضد بتروجت 2-3

بيراميدز ضد طلائع الجيش 4-0

مودرن سبورت ضد فاركو 1-1

وادى دجلة ضد سموحة 1-1

غزل المحلة ضد إنبى 0-0

الاثنين 29 سبتمبر 2025

الإسماعيلي ضد البنك الأهلي – 5:00 مساءً

الجونة ضد سيراميكا – 5:00 مساء

الأهلى ضد الزمالك – 8:00 مساءً

الاتحاد السكندري - باي (راحة).

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

