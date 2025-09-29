معهد بحوث الإلكترونيات أول مؤسسة مصرية تحصل على شهادة إدارة الذكاء الاصطناعي

نجح معهد بحوث الإلكترونيات في الحصول على شهادة ISO/IEC 42001:2023 Artificial Intelligence Management System الممنوحة من المعهد الأمريكي للاعتماد في مجال الجودة American Quality Accreditation Institute (AQAI) ليسجل بذلك إنجازًا جديدًا يجعله أول مؤسسة مصرية تنال تلك الشهادة الدولية.

ومن جانبه، هنأ د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، معهد بحوث الإلكترونيات على هذا الإنجاز الدولي الذي يعد تأكيدًا على التزام المعهد بالريادة في مجال إدارة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المسؤولة، وتجسيدًا لقدرته على مواكبة أحدث المعايير العالمية، بما يعزز مكانة مصر في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

وأكدت د. شيرين محمد محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، أن هذا التتويج يمثل نقلة إستراتيجية نوعية تعزز مكانة المعهد على المستويين الوطني والإقليمي، وتفتح أمامه آفاقًا أرحب للمنافسة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول والآمن والأخلاقي، مشيرة إلى أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا الجهود الاستثنائية والعمل الدؤوب لفريق بحثي متميز من أساتذة المعهد، ضم كلا من: د. عزة السيد بيومي، د. رشا شعيتان، د. عبير فاروق، د. ناهد توفيق، د. محمد الشامي، ود. هايدي عماد، الذين أسهموا في إعداد نموذج تطبيقي متكامل يواكب أرقى الممارسات الدولية، ويدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدة أن المعهد سيواصل توسيع آفاق الابتكار، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تقديم حلول وخدمات عالية الجودة تسهم في تحقيق تطلعات الدولة المصرية وتدعم مسارات التعاون الإقليمي والدولي.

تجدر الإشارة إلى أن American Quality Accreditation Institute (AQAI) يعد مؤسسة اعتماد دولية مستقلة وغير هادفة للربح، تحظى باعتراف عالمي في مجالات تقييم المطابقة والاعتماد لهيئات الشهادة والتفتيش والتدريب والمختبرات.

ويلتزم المعهد بتطبيق أعلى معايير الحياد والشفافية في عمليات الاعتماد، الأمر الذي يمنح شهاداته مصداقية رفيعة، ويؤكد التزام المؤسسات الحاصلة عليها بالمعايير الدولية للجودة والتميز.

