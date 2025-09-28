تعاون مصري-كوري لتعزيز الأبحاث الطبية والذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأورام

استضاف مركز أبحاث كلية الطب – جامعة عين شمس (مصري) الدكتورة كيم جيي هيي، المدير التنفيذي لشركة سوليم هيلث كير الكورية، لبحث فرص التعاون العلمي المشترك.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون البحثي بين مصر وكوريا الجنوبية لدعم الابتكار في مجالات الأورام والذكاء الاصطناعي وتطوير المنظومة الصحية المصرية، وتحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

جاءت الزيارة تحت رعاية علي الأنور عميد كلية الطب، وهشام الغزالي مدير مركز أبحاث طب عين شمس (مصري)، وبإشراف محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الأسبق، وفاطمة عبيد مدير وحدة الأبحاث الإكلينيكية بالمركز.

رحّب علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بالدكتورة كيم والوفد المرافق، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل خطوة محورية نحو تعزيز التعاون الدولي والشراكات الدولية في مجالات الأبحاث الطبية والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى حرص جامعة عين شمس على تبني أحدث التقنيات العلمية لدعم منظومة الرعاية الصحية، ودفع جهود الكشف المبكر عن الأورام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع الجهود الوطنية لدعم البحث العلمي وتحقيق رؤية مصر 2030، وتتسق مع المبادرات الرئاسية الرائدة مثل مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة القضاء على فيروس سي، وبرامج الكشف المبكر عن الأورام.

وشهد اللقاء مناقشة آفاق التعاون في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن الأورام وتبادل الخبرات وبناء القدرات البحثية، إلى جانب استعراض أحدث الابتكارات العلمية في هذا المجال.

تضمن برنامج الزيارة كلمات وعروضًا علمية موسعة، فيما قدّم محمود المتيني عرضًا حول أوجه التعاون المرتقبة، واستعرضت فاطمة عبيد مدير وحدة الأبحاث الإكلينيكية بالمركز الإمكانيات البحثية للمركز، وتحدثت سارة عجوة مدير وحدة الجينوميك بمصرى عن قدرات وحدة الجينوم، وآية ياسين أستاذ الآشعة والمدير التنفيذي لمركز التميز للذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي عن دور مركز الذكاء الاصطناعي، ود. أماني ماهر المدير التنفيذى لوحدة البنك الحيوى عن خطط تطوير البنك الحيوي، إلى جانب كلمة فاطمة أبو زهرة مدير وحدة الأنسجة حول وحدة الأنسجة الحيوية، ومداخلة عبدالله سامي مدير وحدة one health عن أبحاث وحدة الصحة الواحدة في مواجهة الأمراض المعدية والتغيرات المناخية.

وقدمت د. كيم جيي هيي عرضًا تفصيليًا عن أنشطة سوليم هيلث كير، موضحةً دور الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن أورام البنكرياس، مع خطط للتوسع إلى أورام الكبد والثدي، مع الإشارة إلى نجاح التقنية في خفض تكلفة التشخيص.

واختتمت الزيارة بجولة ميدانية داخل مرافق مركز الأبحاث، شملت وحدة الأبحاث الإكلينيكية، وحدة الجينوم، البنك الحيوي، وحدة الأنسجة الحيوية، ووحدة الفيروسات الكبدية، إلى جانب جولة في المدينة الطبية لجامعة عين شمس (مستشفيات الدمرداش).

وفي ختام الفعاليات، أعلن الجانبان عن استعدادهما لإطلاق شراكة استراتيجية طويلة المدى في مجال الأبحاث الطبية، بما يسهم في تعزيز الاكتشافات العلمية وتحسين الخدمات الصحية لصالح المريض المصري.

