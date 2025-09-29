الإثنين 29 سبتمبر 2025
نتنياهو يعتذر لقطر عن الهجوم على الدوحة خلال اتصال هاتفي أثناء اجتماعه مع ترامب

كشف موقع أكسيوس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدّم اعتذارًا رسميًا لرئيس وزراء قطر، وذلك على خلفية الهجوم الذي استهدف الدوحة مؤخرًا.

 

تفاصيل الاتصال بين نتنياهو والمسؤول القطري

بحسب التقرير، جاء الاعتذار خلال اتصال هاتفي أجراه نتنياهو مع رئيس الوزراء القطري أثناء وجوده في اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أكد على «أهمية الدور القطري» في جهود الوساطة الجارية بشأن غزة.

 

سر خطوة نتنياهو 

الخطوة اعتُبرت مؤشرًا على محاولة نتنياهو تجنّب توتر إضافي مع الدوحة التي تُعد لاعبًا رئيسيًا في المفاوضات المتعلقة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل الأسرى.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السلام سيتحقق في غزة قريبا، وذلك قبيل اجتماع حاسم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي ينعقد الآن في البيت الأبيض.


ويشارك ترامب ونتنياهو في غداء ثنائي عند الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، يعقبه مؤتمر صحفي مشترك.

