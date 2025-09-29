الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسرائيل توافق على دفع تعويضات عن مقتل رجل الأمن القطري

الدوحة، فيتو
الدوحة، فيتو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن حكومة تل أبيب وافقت على دفع تعويضات للجانب القطري، على خلفية مقتل أحد عناصر الأمن القطري خلال الأحداث الأخيرة المرتبطة بالتصعيد في المنطقة.

احتواء التوتر الإسرائيلي القطري 

التقرير أوضح أن القرار جاء في إطار محادثات غير معلنة، بهدف احتواء التوتر مع الدوحة، وضمان استمرار قنوات الوساطة المتعلقة بوقف الحرب في غزة وإتمام صفقة الأسرى.

 

تخفيف الأزمة مع قطر

قبول إسرائيل بدفع التعويضات يُنظر إليه كمؤشر على رغبتها في تخفيف حدة الأزمة مع قطر، خصوصًا بعد الانتقادات التي واجهتها الحكومة الإسرائيلية إثر الهجوم الذي طال الدوحة.

 

من المنتظر أن تثير هذه الخطوة تباينًا في الداخل الإسرائيلي بين من يراها ضرورة دبلوماسية ومن يعتبرها تنازلًا غير مبرر، فيما قد تُسهم في تهدئة الموقف بين تل أبيب والدوحة مؤقتًا.

وكشف موقع أكسيوس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدّم اعتذارًا رسميًا لرئيس وزراء قطر، وذلك على خلفية الهجوم الذي استهدف الدوحة مؤخرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل قطر رجل الأمن القطري الدوحة هيئة البث الاسرائيلية تل أبيب حكومة تل أبيب

مواد متعلقة

نتنياهو يعتذر لقطر عن الهجوم على الدوحة خلال اتصال هاتفي أثناء اجتماعه مع ترامب

عائلات الأسرى الإسرائيليين تتهم نتنياهو بتعطيل صفقة غزة وتوجه رسالة لـ ترامب

الأكثر قراءة

إصابة شخصين في انقلاب سيارة بمحور جمال عبد الناصر بالتجمع

القانون يحسم الجدل في قصة إعادة ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي

إسرائيل توافق على دفع تعويضات عن مقتل رجل الأمن القطري

الدوري الممتاز، الأهلي يبحث عن هدف التعادل أمام الزمالك بعد 60 دقيقة

كلمة السر حسين الشحات، تريزيجيه يتقدم للأهلي بالهدف الثاني أمام الزمالك

الدوري الممتاز، حسين الشحات يتعادل للأهلي في مرمى الزمالك

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الجونة وسيراميكا في الشوط الأول

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد سيد طنطاوي يوضح معنى قوله تعالى «بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ»

عالم أزهري عن تأخير صلاة العشاء بسبب موعد مباراة الأهلي والزمالك: غير جائز شرعًا

حكم شراء السلع بخصومات وبيعها بسعر أعلى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads