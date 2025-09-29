إسرائيل توافق على دفع تعويضات عن مقتل رجل الأمن القطري

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن حكومة تل أبيب وافقت على دفع تعويضات للجانب القطري، على خلفية مقتل أحد عناصر الأمن القطري خلال الأحداث الأخيرة المرتبطة بالتصعيد في المنطقة.

احتواء التوتر الإسرائيلي القطري

التقرير أوضح أن القرار جاء في إطار محادثات غير معلنة، بهدف احتواء التوتر مع الدوحة، وضمان استمرار قنوات الوساطة المتعلقة بوقف الحرب في غزة وإتمام صفقة الأسرى.

تخفيف الأزمة مع قطر

قبول إسرائيل بدفع التعويضات يُنظر إليه كمؤشر على رغبتها في تخفيف حدة الأزمة مع قطر، خصوصًا بعد الانتقادات التي واجهتها الحكومة الإسرائيلية إثر الهجوم الذي طال الدوحة.

من المنتظر أن تثير هذه الخطوة تباينًا في الداخل الإسرائيلي بين من يراها ضرورة دبلوماسية ومن يعتبرها تنازلًا غير مبرر، فيما قد تُسهم في تهدئة الموقف بين تل أبيب والدوحة مؤقتًا.

وكشف موقع أكسيوس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدّم اعتذارًا رسميًا لرئيس وزراء قطر، وذلك على خلفية الهجوم الذي استهدف الدوحة مؤخرًا.

