إعلام عبري: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق بشأن غزة

قالت هيئة البث العبرية، مساء اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق بشأن غزة.

السلام سيتحقق في غزة قريبا

في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السلام سيتحقق في غزة قريبا، وذلك قبيل اجتماع حاسم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي ينعقد الآن في البيت الأبيض.

ويشارك ترامب ونتنياهو في غداء ثنائي عند الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، يعقبه مؤتمر صحفي مشترك.

قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية السابق: الحرب حققت لحماس هذا الإنجاز التاريخي

قال قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية السابق، اليوم الإثنين: إن استمرار الحرب خصوصا في غزة سبب واقعا دوليا خطيرا على مستقبل إسرائيل.

وأضاف قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية السابق: الحرب حققت لحماس إنجازا تاريخيا بإعادة قضية فلسطين إلى الوعي العالمي.

