الكلمة.. كلمتك، رياضة الدقهلية تطلق الحوار السياسي الثاني لتعزيز الحياة الديمقراطية بنادي دكرنس

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية "إدارة البرلمان والتعليم المدني"، اليوم الإثنين، الحوار السياسى الثانى لتعزيز الحياة الديمقراطية والمشاركة السياسية بنادي دكرنس الرياضى، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، بمشاركة الإدارات الفرعية “إدارة شباب دكرنس، وبنى عبيد، ومنية النصر”.

مشاركة " 200" شاب وفتاة

جاء ذلك بحضور الدكتورة داليا الجنزورى مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدنى، ومجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، والدكتور على يحيى وكيل المعهد العالى للخدمة الإجتماعية بالمنصورة، وانجى شكرى مسئول برلمان الشباب، ووليد لطفى مسئول التعليم المدنى بالمديرية، وبحضور مسؤولي البرلمان والتعليم المدنى بالإدارات الفرعية، وذلك بمشاركة " 200" شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب، ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ، واتحاد طلاب تحيا مصر.

فاعليات الحوار السياسى الثانى لتعزيز الحياة الديمقراطية والمشاركة السياسية

بدأت فاعليات الحوار السياسى الثانى لتعزيز الحياة الديمقراطية والمشاركة السياسية بالسلام الوطنى، يليه آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، وفيها رحب سيادته بالسادة الحضور، وتحدث عن الشباب فهم الحاضر والمستقبل وهم الامل، وايضا حث الشباب على المشاركة السياسية بفعالية أكثر فى هذه اللقاءات، حتى يتسنى لهم المشاركة فى انتخابات مجلس النواب القادمة القادمة.

دور الشباب فى المشاركة السياسية، وأهمية الاستحقاقات البرلمانية

وتحدثت الدكتورة داليا الجنزورى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية، وتحدثت عن دور الشباب فى المشاركة السياسية، وأهمية الاستحقاقات البرلمانية، وأهمية الوعى الوطنى والسياسى للشباب، وأهمية هذا الملتقيات داخل مراكز الشباب لنشر التوعية بأهمية المشاركة السياسية التى تقوم الإدارة المركزية لوزارة الشباب بتنفيذها بالتعاون مع المديريات.

تفعيل الوعى السياسى الهادف

تتضمن فاعليات الحوار السياسى الثانى لتعزيز الحياة الديمقراطية والمشاركة السياسية تناول الدكتور على يحيى ناصف وكيل معهد الدلتا العالي للخدمة الإجتماعية بالمنصورة، محاضر اللقاء الحواري، بالحديث عن اهم المحاور التالية، وهي انواع المشاركة السياسية والاستحقاقات البرلمانية القادمة، ومراحل المشاركة السياسية الهادفة، ودور الدولة فى تفعيل الوعى السياسى الهادف لدى الشباب، والمشاركة السياسية وأثرها فى تنمية الوعى لدى الشباب، وماهية الحوار، وأهمية اختيار النائب الكفء القادر على إحداث التغيير ودور الشباب فى الاختيار الصحيح.

وفي نهاية اللقاء الحواري قام الدكتور على يحيى ناصف محاضر اللقاء، بفتح باب المناقشة وفيها تحدث بعض الشباب عن مدى استفادتها من كل ما تقدمه مديرية الشباب والرياضة، من برامج وأنشطة وفعاليات، كانت لها دور فعال فى مشاركته فى نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، واكتساب خبره من خلال هذه الملتقيات والندوات التى تتعلق بتنمية الوعي السياسي والانتماء لدى الشباب.

جاء التنفيذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، وراندا البيطار مديرعام برلمانى الطلائع والشباب، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة داليا الجنزورى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى.

نشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بهدف تعزيز الحملة القومية للمشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية 2025، ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق البرلمانى المقبل.

