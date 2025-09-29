جيش الاحتلال يزعم: إطلاق صاروخين من غزة وسقوطهما قبل بلوغ هدفهما

زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة وسقطا قبل دخولهما الأراضي الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته قال الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع:" قواتنا قصفت بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا في منطقة يافا المحتلة".

جماعة الحوثي تقصف إسرائيل بصاروخ فرط صوتي

وأضاف يحيى سريع: مسيراتنا قصفت منطقة أم الرشراش المحتلة وأصابت أهدافها بنجاح.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترض صاروخا أطلقته جماعة الحوثي اليمنية، كان متجها لمنطقة تل أبيب.

وأكدت أنه تم سماع دوي انفجارات في مدينة القدس المحتلة دون تفعيل صفارات الإنذار، وفقا لفضائية “القاهرة الإخبارية”، في خبر عاجل لها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، تويتر سابقا.

