الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم: إطلاق صاروخين من غزة وسقوطهما قبل بلوغ هدفهما

صواريخ حماس
صواريخ حماس

 زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة وسقطا قبل دخولهما الأراضي الإسرائيلية. 

وفي السياق ذاته قال الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع:" قواتنا قصفت بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا في منطقة يافا المحتلة". 

 

جماعة الحوثي تقصف إسرائيل بصاروخ فرط صوتي 

 وأضاف يحيى سريع: مسيراتنا قصفت منطقة أم الرشراش المحتلة وأصابت أهدافها بنجاح.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترض صاروخا أطلقته جماعة الحوثي اليمنية، كان متجها لمنطقة تل أبيب.

وأكدت أنه تم سماع دوي انفجارات في مدينة القدس المحتلة دون تفعيل صفارات الإنذار، وفقا لفضائية “القاهرة الإخبارية”، في خبر عاجل لها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، تويتر سابقا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐏𝐨𝐩 جيش الاحتلال غزة

مواد متعلقة

استشهاد 23 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب فى مصر بعد الارتفاعات الأخيرة (تحديث لحظي)

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بمنطقة الهايكستب في القاهرة

10 صور ترصد زيارة محمد بن زايد إلى مصر ولقاء السيسي

غرق السودان يثير الرعب، والنشطاء: كارثة غير مسبوقة والفيضانات إنذار مخيف لانهيار سد النهضة (فيديو)

مفاجأة، زيزو يقترب من المشاركة في قمة الأهلي والزمالك

غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

وزير البترول: الزيادة القادمة في أسعار الوقود هي الأخيرة

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

تفاصيل أولى جلسات النواب في دور الانعقاد السادس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الزبدة في المنام وعلاقتها بالشفاء قريبا من الأمراض

كان سببا في دخول الكثير من الناس للإسلام، الجامع الأزهر يستعرض إعجاز خلق الإنسان بالقرآن

ما حكم الصلاة خلف إمام نسي أنه غير متوضئ؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads