خارج الحدود

الاحتلال يستهدف بمسيرة قرية النبطية الفوقا جنوبي ‎لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بشن جيش الاحتلال غارة جوية  بطائرة مسيرة على بلدة النبطية الفوقا جنوبي ‎لبنان.

 

82 ألف نازح جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود الإثنين الماضي، أن الأزمة الإنسانية في لبنان لم تنتهِ حتى بعد عام من الحرب، ولا يزال هناك أكثر من 82 ألف شخص نازح، مضيفة أن تجاوزات إسرائيل تعيق عودتهم لديارهم.

وقال المنسق الطبي لبرامج "أطباء بلا حدود" في لبنان داروين دياز، في بيان صحفي:"مر عام منذ أن صعّدت إسرائيل حربها في لبنان، وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر الماضي، فالحرب لم تضع أوزارها والأزمة الإنسانية لم تنته بعد ولا يزال هناك أكثر من 82 ألف شخص نازح، وتعاني آلاف العائلات للحصول على الرعاية الصحية فيما تحاول إعادة بناء حياتها في ظل انعدام اليقين".

وحسب البيان، فإن الهجمات الإسرائيلية المستمرة بشكل شبه يومي على لبنان، واحتلال نقاط عند الحدود الجنوبية، يتسبب بمنع النازحين من العودة إلى بيوتهم.

 

الهجمات الإسرائيلية المستمرة بشكل شبه يومي على لبنان

وأفاد البيان بأنه "في جنوب لبنان، دمرت الحرب البنية التحتية، بما في ذلك الرعاية الصحية. وفي ذروة التصعيد، أُخليت ثمانية مستشفيات، معظمها في المناطق الجنوبية، بينما تضرر 21 مستشفى، أي نحو 13 % من إجمالي مستشفيات البلاد، أو أُجبرت على الإغلاق أو خفضت خدماتها بشكل جذري".

وأشار إلى أن “أبواب 133 من مرافق الرعاية الصحية الأولية أغلقت، وفقدت النبطية وحدها 40 % من طاقة مستشفياتها الاستيعابية. واليوم، يستمر إغلاق الكثير من المرافق المتضررة، وعدة منها تحتاج لإعادة تأهيل”.

وأكدت منظمة أطباء بلا حدود أن "فرقها ملتزمة بتقديم الخدمات في لبنان حيثما دعت الحاجة، وبضمان حصول السكان من لبنانيين ولاجئين ومهاجرين على الرعاية الصحية الحيوية، في ظل الحاجة الملحة إلى الخدمات الطبية والنفسية والإنسانية في البلاد".

