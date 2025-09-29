الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مروان محسن يقود هجوم الجونة في مواجهة سيراميكا بالدوري

فريق الجونة، فيتو
فريق الجونة، فيتو

الدوري المصري، أعلن أحمد مصطفى بيبو، المدير الفني لفريق الجونة، تشكيل فريقه لمباراة سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الإثنين، على ستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز الـ16 برصيد 8 نقاط.

تشكيل الجونة أمام سيراميكا في الدوري المصري

جاء تشكيل الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: خالد صديق، صابر الشيمي، الفا توري، عبد الجواد ثعلب.

خط الوسط: نور السيد، بلال السيد، حفيظ إبراهيم.

خط الهجوم: أرنو، مروان محسن، علي الزاهدي.

موقف سيراميكا كليوباترا والجونة في الدوري المصري

ويتواجد سيراميكا في المركز السابع في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة بعدما خاض 7 مباريات، فاز خلالهم في 4 مواجهات، وتعادل في لقاء واحد وخسر مباراتين، وسجل لاعبو سيراميكا 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.

بينما حصد يتواجد الجونة في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط  بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وخسر مثلها، وتعادل في 5 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الجونة 5 أهداف واهتزت شباكهم بـ 5 أخرى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الجونة سيراميكا كليوباترا ستاد خالد بشارة الدورى المصرى الممتاز تشكيل الجونة امام سيراميكا

مواد متعلقة

أسامة فيصل يقود البنك الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري المصري

عمرو السولية يقود سيراميكا أمام الجونة في الدوري المصري

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

الدوري الممتاز، حارس الجونة يتوج بجائزة رجل مباراة الزمالك

الأكثر قراءة

قطعت رزقي وأنا مظلوم، رسالة مؤثرة لموظف مطرود من عمله أمام المسجد الحرام (فيديو)

بدء توافد جماهير الأهلي إلي ستاد القاهرة لمؤازرة فريقها في القمة أمام الزمالك

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بمنطقة الهايكستب في القاهرة

حضن وبوسة، لقطة عفوية لوزير التعليم مع أحد تلاميذ المنيا

10 صور ترصد زيارة محمد بن زايد إلى مصر ولقاء السيسي

غرق السودان يثير الرعب، والنشطاء: كارثة غير مسبوقة والفيضانات إنذار مخيف لانهيار سد النهضة (فيديو)

سعر جرام الذهب فى مصر بعد الارتفاعات الأخيرة (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأدعية المستحبة في أذكار المساء، رددها

القمر والسحاب والتراب سجلوا معجزاته، علي جمعة يكشف مشاهد محبة الكائنات لرسول الله

تفسير رؤية الزبدة في المنام وعلاقتها بالشفاء قريبا من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية
ads