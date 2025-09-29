مروان محسن يقود هجوم الجونة في مواجهة سيراميكا بالدوري

الدوري المصري، أعلن أحمد مصطفى بيبو، المدير الفني لفريق الجونة، تشكيل فريقه لمباراة سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الإثنين، على ستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز الـ16 برصيد 8 نقاط.

تشكيل الجونة أمام سيراميكا في الدوري المصري

جاء تشكيل الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: خالد صديق، صابر الشيمي، الفا توري، عبد الجواد ثعلب.

خط الوسط: نور السيد، بلال السيد، حفيظ إبراهيم.

خط الهجوم: أرنو، مروان محسن، علي الزاهدي.

موقف سيراميكا كليوباترا والجونة في الدوري المصري

ويتواجد سيراميكا في المركز السابع في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة بعدما خاض 7 مباريات، فاز خلالهم في 4 مواجهات، وتعادل في لقاء واحد وخسر مباراتين، وسجل لاعبو سيراميكا 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.

بينما حصد يتواجد الجونة في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وخسر مثلها، وتعادل في 5 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الجونة 5 أهداف واهتزت شباكهم بـ 5 أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.