مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، تختتم اليوم الإثنين منافسات الجولة التاسعة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل) بإقامة 3 مباريات.

ويواجه الإسماعيلي ضيفه البنك الأهلي على ملعب الإسماعيلية في الخامسة مساءً وفي نفس التوقيت يستضيف الجونة فريق سيراميكا كليوباترا على ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة.

أما في الثامنة مساءً فينطلق اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك في "الكلاسيكو" رقم 131 على ملعب القاهرة الدولي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

- الإسماعيلي × البنك الأهلي: محمد الغازي (حكمًا للساحة)، عدي عيد وخالد حسام طه (مساعدين)، أحمد ناجي (حكمًا رابعًا) ’ الدولي عبد العزيز السيد وأحمد ماجد (تقنية الفيديو).

- الجونة × سيراميكا كليوباترا: سيد منير (حكمًا للساحة) ’ الدولي محمود أبو الرجال ومحمد القاضي (مساعدين)، حسن محمود (حكمًا رابعًا)، الدولي عمرو الشناوي ومصطفى عثمان (تقنية الفيديو).

- الأهلي × الزمالك (طاقم إسباني): سيزار سوتو جرادو (حكمًا للساحة)، إيفان ماسو جراندو وأنطونيو رامون مورينو (مساعدين)، اليخاندرو رويز (حكمًا رابعًا)، خوسيه مونتيرو وماريو لوبيز (تقنية الفيديو).

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- الزمالك 17 نقطة

2- المصري 15 نقطة

3- وادي دجلة 15 نقطة

4- بيراميدز 14 نقطة

5- إنبي 14 نقطة

6- بتروجيت 14 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

8- الأهلي 12 نقطة

9- زد 12 نقطة

10- مودرن سبورت 12 نقطة

11- سموحة 11 نقطة

12- الحدود 11 نقطة

13- غزل المحلة 10 نقاط

14- الجيش 9 نقاط

15- البنك الأهلي 8 نقاط

16- الجونة 8 نقاط

17- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

18- فاركو 5 نقاط

19- المقاولون العرب 5 نقاط

20- الاتحاد 5 نقاط

21- الإسماعيلي 4 نقاط.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري

المقاولون العرب ضد كهرباء الإسماعيلية 0-1

زد ضد حرس الحدود 0-1

المصرى ضد بتروجيت 2-3

بيراميدز ضد طلائع الجيش 4-0

مودرن سبورت ضد فاركو 1-1

وادى دجلة ضد سموحة 1-1

غزل المحلة ضد إنبى 0-0.

الإثنين 29 سبتمبر 2025

الإسماعيلي ضد البنك الأهلي – 5:00 مساءً

الجونة ضد سيراميكا – 5:00 مساء

الأهلى ضد الزمالك – 8:00 مساءً

الاتحاد السكندري - باي (راحة)

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

