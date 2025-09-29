في يوم القلب العالمي 2025، تحذيرات للمصابين بأمراض قلبية من العدوى

في يوم القلب العالمي 2025، يُعدّ اليوم العالمي للقلب 2025 مناسبة تذكيرية بمدى حاجة مرضى القلب إلى حماية إضافية ضد العدوى، سواء الموسمية أو المزمنة. فبينما تُعتبر العدوى في العادة اضطرابًا مؤقتًا يمكن تجاوزه، فإنها بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض قلبية قد تحوّل الانزعاج العابر إلى أزمة صحية حادة.





في هذا التقرير، نسلّط الضوء على أسباب ذلك، ونستعرض توصيات طبية للوقاية، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.

العدوى وتأثيرها على القلوب المريضة



العدوى، سواء في صورة إنفلونزا، أو التهابات رئوية، أو عدوى فيروس الهربس (shingles)، قد تبدو بسيطة في الأشخاص الأصحّاء، لكن لدى المرضى الذين يعانون من ضعف أو خلل في الجهاز القلبي والوعائي، فإن هذه العدوى تُمثّل عبئًا إضافيًا على القلب.



العدوى خطر لمرضى القلب



أسباب خطورة العدوى على مرضى القلب

التقرير يعتمد جزئيًا على شرح للدكتور فيفيكا كومار، نائب رئيس وحدة القسطرة في مستشفى Max في دلهي، والذي بين ثلاثة أسباب رئيسية تجعل العدوى خطيرة بشكل خاص على مرضى القلب.



السبب الأوّل: ضعف المناعة والمقاومة المناعية

يُشير الدكتور كومار إلى أن مرضى القلب يعانون غالبًا من استجابة مناعية أضعف مقارنة بالأشخاص الأصحّاء، مما يخلق بيئة مناسبة لاقتحام الفيروسات والبكتيريا.

الدراسات تدعم هذا الطرح بأن الأشخاص المصابين بأمراض قلبية قد تتأخر استجابتهم المناعية في مكافحة العدوى.

حين يصيبهم أي عدوى، فإن أجسادهم لا تستطيع التصدي بسرعة وفاعلية كما يفعل الجهاز المناعي الطبيعي في حالة سليمة، لذا هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى مثل الالتهاب الرئوي أو هربس القوباء، أو أي عدوى أخرى شائعة في المجتمع.

في هذه الحالة يصبح الالتزام بالإجراءات الوقائية — كالاهتمام بالنظافة الشخصية، والتغذية الجيدة، والنشاط البدني الملائم، والتطعيمات — أمرًا ضروريًا للحفاظ على سلامة هؤلاء المرضى.

السبب الثاني: العدوى تؤدي إلى استشفاء متكرر وتعافٍ بطيء

عندما تصيب العدوى مريض قلب، يُطلب من الجهاز المناعي تفعيل آليات إضافية لمحاربة الميكروبات، فيُستهلك من الجسم طاقة وأكسجينًا إضافيّين.

في الشخص السليم، قد يستطيع القلب مضاعفة قدرته لضخ الدم وتلبية هذا الطلب المتزايد، لكن في الحالة التي يكون فيها القلب مريضًا أو ضعيفًا، تصبح هذه الزيادة في الطلب عبئًا كبيرًا. ونتيجة لذلك، كثيرًا ما تؤدي العدوى إلى إدخال المريض إلى المستشفى، أحيانًا في حالات الطوارئ.

ما قد يستغرق أسبوعًا من المرض مع شخص عادي يتحسّن في المنزل، قد يصبح مأزقًا صحيًا مع مريض القلب. بالإضافة إلى ذلك، حتى بعد الخروج من المستشفى قد يترك المرض بصماته على القلب، مسببًا تأخيرًا في التعافي، أو تكرار الأزمات القلبية، أو تفاقم قصور القلب.

بهذا يُصبح التطعيم ضد الأمراض المعدية، والكشف المبكر، والرعاية الطبية الدقيقة هي أدوات أساسية للحفاظ على صحة مريض القلب، وليس مجرد خيار إضافي.

السبب الثالث: العدوى تزيد من مخاطر المضاعفات القلبية

ردّ الفعل الالتهابي الذي يرافق العدوى هو آلية طبيعية للدفاع في الجسم، لكنه قد يثير توترات داخل الجهاز القلبي الوعائي.

على سبيل المثال، عدوى الهربس (shingles) تحدث عند تنشيط الفيروس المسبّب لحماق الأطفال في الجسم، وقد أظهرت دراسات أن الأشخاص الذين أصيبوا بهذا النوع من العدوى كانوا عرضة أكثر للإصابة بمشاكل قلبية كالنوبات القلبية أو السكتات القلبية، مقارنة بمن لم يصابوا بها.

علاوة على ذلك، دراسات أُجريت على مرضى تم استشفاؤهم بسبب التهابات مثل الالتهاب الرئوي أو الإنتان (sepsis) وجدت أن لديهم احتمالًا أكبر للإصابة بأزمات قلبية أو لتطور قصور في القلب في السنوات اللاحقة.

هذا الربط يُبيّن أن العدوى لا تهاجم الجهاز التنفسي أو الجهازي فقط، بل يمكن أن تمس القلب مباشرة أو بشكل غير مباشر عبر التأثير الالتهابي والمناعي المتزامن.

تحذيرات لمرضى القلب

الخلاصة والتوصيات الطبية

إذًا، لا ينبغي على مريض القلب الاكتفاء بالعلاج الدوائي فقط، بل يجب أن يَنْطلق في منظومة وقائية شاملة تشمل:

التلقيح الوقائي: ضد الإنفلونزا، الالتهاب الرئوي، وذات صلة بعدوى الهربس إذا استدعى الأمر، بناءً على مشورة الطبيب.

الكشف المبكّر والتدخل السريع: عند ظهور أعراض عدوى بسيطة مثل الحمى، السعال، أو التهابات في الجهاز التنفسي، يجب مراجعة الطبيب دون تأخير.

الالتزام بالإجراءات الوقائية: غسل اليدين، تجنب الاختلاط بالمصابين، استخدام الكمامات إذا لزم الأمر، والمحافظة على النظافة العامة.

نمط حياة صحي: التغذية المتوازنة، ممارسة نشاط بدني معتدل حسب قدرة المريض، الحصول على راحة كافية، تجنب الإجهاد المفرط.

المتابعة الطبية الدورية: وفحص وظائف القلب، ومراقبة أي علامات جديدة على تدهور الحالة الصحية.

في النهاية، يجب أن يُدرك مريض القلب أن العدوى ليست «حالة عابرة» يمكن تجاهلها، بل احتمال يُمثّل تهديدًا قائمًا له، وقد يُحدث تحوّلات حاسمة في مسار المرض القلبي. لذا، الوقاية والتطعيم والعناية الطبية الفورية ليست ترفًا، بل دعامة أساسية لحماية القلب والحياة.

