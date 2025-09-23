الدوري الممتاز، حارس الجونة يتوج بجائزة رجل مباراة الزمالك

الدوري المصري، فاز محمد علاء حارس مرمى الجونة، بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وتألق حارس الجونة في الزود عن مرماه خاصة في الشوط الأول، ليحصد جائزة رجل المباراة.

بدأت المباراة بسيطرة من الزمالك، وأطلق محمد إسماعيل مدافع الأبيض تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 14، أهدر الجونة أخطر فرص المباراة بعد تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء عن طريق أرنو راندريانانتيناينا الذي سدد كرة ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 27، أحرز عدي الدباغ هدف الزمالك الأول بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق ناصر ماهر قابلها الدباغ بتسديدة في شباك حارس الجونة.

وفي الدقيقة 35، أهدر الجونة فرصة أخرى بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق خالد أحمد تصدى لها محمد صبحي حارس مرمى الزمالك بنجاح.

وفي الدقيقة 40، رد عبد الله السعيد بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس الجونة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر الجونة فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة 48 بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء من ركلة حرة عن طريق خالد صديق لترتطم بالعارضة.

بعدها حاول الجونة على استحياء خطف هدف التعادل، قبل أن يرد الزمالك في الدقيقة 72 بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق عبد الله السعيد تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة 86، أحرز محمد عماد لاعب الجونة، هدف التعادل لفريقه بعد تمريرة بينية ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويطلق تصويبة قوية سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1.

تشكيل الزمالك أمام الجونة في الدوري المصري

جاء تشكيل الزمالك أمام الجونة في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، آدم كايد، عبد الحميد معالي.

خط الهجوم: عدي الدباغ.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وعمر جابر وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وأحمد حمدي وأحمد شريف وشيكو بانزا وعمرو ناصر وناصر منسي.

تشكيل الجونة أمام الزمالك في الدوري المصري

فيما ضم تشكيل الجونة أمام الزمالك في الدوري المصري كلا من:

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: خالد صديق - صابر الشيمي - ألفا توراي - عبد الجواد تعلب.

خط الوسط: محمد حسونة - حافظ إبراهيم - بلال السيد - علي الزاهدي.

خط الهجوم: أرنولد راندريانانتيناينا - محمد النحاس.

ترتيب الجونة والزمالك في الدوري المصري

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 17 نقطة من 8 مباريات خاضها حتى الآن، ويبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط من 7 مباريات خاضها، حيث حقق انتصار وحيد مقابل 5 تعادلات وهزيمة.

