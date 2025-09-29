الإثنين 29 سبتمبر 2025
خارج الحدود

بوليتيكيو: ترامب يحاول تضييق الفجوة مع نتنياهو

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 نقلت صحيفة “بوليتيكيو” عن مسئولين في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحاول تضييق الفجوة مع نتنياهو.

 وتابعت الصحيفة: ترامب يعتقد أن نتنياهو لم يعد مسيطرا كما كان في السابق، مضيفه أن نتنياهو بات يعيش الأن في جزيرة معزولة ليس عنا فقط بل حتى عن حكومته.

ومن جانبها كانت أفادت شبكة “أكسيوس” الأمريكية، اليوم الإثنين، عن مساعدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الأمريكي قد ينقلب على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا رفض الخطة المقترحة للسلام  في الشرق الأوسط. 

 وأوضحت الشبكة نقلا عن مسئول بإدارة ترامب، أن انخفاض الدعم لإسرائيل وصل إلى مستويات غير مسبوقة بما في ذلك داخل البيت الأبيض، وأن عملية السلام في غزة اختبار لمصداقية الرئيس.

وتابعت الشبكة: “كل ما يريد ترامب تحقيقه في الشرق الأوسط سيتم تقويضه إذا لم يقنع نتنياهو بإنهاء الحرب، صبر ويتكوف وكوشنر يكاد ينفد مع نتنياهو، ويتكوف كان يتعامل مع إسرائيل وكوشنر مع دول عربية لكنهما وصلا إلى حد اليأس من إسرائيل”. 

واختتمت الشبكة أن نتنياهو عندما أرسل صواريخ لقطر جعل الخليج كتلة تتحدث بصوت واحد ما أدى إلى حشد الجهود. 

ويستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، في البيت الأبيض، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد فترة قصيرة من تعهده التوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة وتأكيد معارضته ضم إسرائيل للضفة الغربية.

وكتب ترامب، في منشور على شبكته تروث سوشيال: "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط"، مضيفًا: "الجميع مستعد لشيء لافت، إنها سابقة. وسنحقق ذلك".

 

الزيارة الرابعة لنتنياهو إلى البيت الأبيض خلال ولاية ترامب الثانية

 وهذه الزيارة الرابعة التي يجريها نتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير الماضي، ومن المقرر أن يعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا الاثنين عند الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش.

وذكر موقع "أكسيوس" Axios، في وقت سابق من صباح الإثنين، أن واشنطن وتل أبيب على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

 وبحسب  "أكسيوس"، نقلًا عن مسئول أمريكي رفيع المستوى، إن الولايات المتحدة وإسرائيل قريبتان جدًا من التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة، بعد محادثات بين المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت "أكسيوس"، في منشور عبر صفحته على "إكس"، نقلًا عن مسئول إلى أنه لا يزال يتعين الحصول على موافقة حركة حماس.

وجاءت تصريحات "أكسيوس" تأتي بعد أن تحدث الرئيس ترامب عن رد إيجابي بخصوص غزة، معبرًا عن تفاؤله بإمكان إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بدعمه خلال لقاء اليوم.

وحول طبيعة الاتفاق، اكتفى الرئيس الأمريكي بالقول إن هذا الاتفاق لن ينهي الصراع في غزة فحسب، بل سيسهم في تحقيق سلام أشمل في الشرق الأوسط؛ وأن الجميع سئموا من الحرب.

اتفاق الـ21 نقطة لترامب 

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" Fox News الأمريكية، أكد نتنياهو أنه يعمل مع فريق ترامب على صياغة ما بات يُعرف باتفاقِ الـ "إحدى وعشرين نقطة" ويقول إن التفاصيل لم تحسم بعد.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن النقاشات مع فريق ترامب لا تزال جارية بشأن خطته للسلام في غزة، وقال عشية لقائه الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض: إن هناك تفاصيل لم تحسم بعد.

وفي ذات المقابلة مع "فوكس نيوز"، أكد نتنياهو أنه سيسمح لقادةِ حماس بالخروج من غزة إذا اختاروا إنهاءَ الحرب وألقوا سلاحَهم وسلموا المحتجزين، مشيرًا في الوقتِ ذاته إلى أن تلكَ النقطة ضمنَ النقاشات التي يُجريها مع فريقِ ترامب. 

