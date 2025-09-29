الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

فصل جديد من الصراع مع واشنطن، الصين تضخ 1.4 مليار دولار لتسهيل نقل النحاس من إفريقيا

النحاس
النحاس

 وقّعت الصين اتفاقًا مع زامبيا وتنزانيا لإعادة إحياء خط سكة حديد يربط الحزام النحاسي في وسط إفريقيا بأحد الموانئ على المحيط الهندي.

ربط الحزام النحاسي في وسط إفريقيا بأحد الموانئ على المحيط الهندي

أعلنت وزارة النقل الزامبية في بيان اليوم الإثنين إن كلفة تحديث الخط الذي كانت موّلته الصين وأسهمت في بنائه في عهد ماو تسي تونغ خلال سبعينات القرن الماضي، تُقدَّر بنحو 1.4 مليار دولار بحسب الشرق بلومبرج.

ويمتد خط "تنزانيا–زامبيا للسكك الحديدية" (Tazara) لمسافة 1860 كيلومترًا لكنه تدهور مع مرور الوقت حتى بات يعمل بجزء بسيط من طاقته الأصلية.

ويأتي مشروع تطويره في وقت زادت زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إنتاج النحاس، ما تسبب بازدحام شديد في المعابر الحدودية بالمنطقة نتيجة اعتماد معظم الشحن على النقل البري.

وسيكون الخط منافسًا لممر آخر تدعمه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يربط المنطقة نفسها الغنية بالنحاس بميناء على الساحل الأطلسي في غرب أفريقيا، يُعرف بـ"ممر لوبِيتو".

الصين زامبيا تنزانيا إحياء خط سكة حديد الحزام النحاسي الحزام النحاسي في وسط أفريقيا المحيط الهندي

