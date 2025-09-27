تدريب تمريض مستشفيات الوادي الجديد على معايير السلامة والرعاية

نظمت قافلة محافظة الوادي الجديد، التي نظمتها مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، على مدار يومين، دورة تدريبية مكثفة لتدريب تمريض مستشفى الخارجة والصدر والحميات؛ على أسس سلامة وأمن المريض وخطة الرعاية التمريضية.

وقالت الدكتورة أسماء حجازي، مدير إدارة الطوارئ ومنسق الجمعيات والمؤسسات المركزية بمديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، في تصريح خاص لـ «ڤيتو»: إن الدورة تناولت التوعية عن طرق الوقاية والإصابة والعلاج من فيروس الورم الحليمي وما يسببه من أورام أهمها سرطان عنق الرحم.

وأكدت على أن بناء الثقة داخل المؤسسات الصحية يبدأ من حماية المريض، وتحسين جودة الرعاية، وتطوير كفاءة العاملين، مبينة أن فرق العمل المدربة والواعية قادرة على تحويل المعايير إلى واقع يومي ملموس، ويحافظ على حياة المرضى ويمنح المرفق الصحي مصداقية ومتانة في الأداء.

وأشارت في حديثها لـ «ڤيتو»، إلى أهمية الاكتشاف المبكر للمخاطر، والتطبيق العملي للإجراءات، والتواصل الفعّال بين الفريق الطبي والمريض، بالإضافة إلى ضرورة الإبلاغ عن الأخطاء دون خوف، باعتبارها وسيلة للتعلم والتحسين المستمر، إلى جانب أهمية التدريب المهني المستمر، وتشجيع العمل الجماعي بين أعضاء الفريق الصحي.

الكشف على 1550 شخصا وإجراء 10 عمليات جراحية

يذكر أن قافلة محافظة الوادي الجديد، التي جرى تنظيمها على مدار يومين بواحة الخارجة، بالتنسيق والتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وقعت الكشف على 1550 شخصًا بالإضافة إلى إجراء 10 عمليات متنوعة (ما بين استئصال قنوات لبنية بالثدي، استئصال كيس دهني، وزوائد جلدية بالرأس وفتاق، طهارة) وكذا تقديم العلاج بالمجان.

كما تم عقد العديد من ندوات التوعية الخاصة بالكشف المبكر عن السرطان والتوعية الخاصة بصندوق مكافحة الإدمان عن أعراض وكيفية الوقاية من الإدمان، وذلك في إطار توجيهات الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات المتكاملة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبرعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، وبإشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

وأشار محمد العديسي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إلى التنسيق مع مركز حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وجمعية واحة الخير لعلاج مرضى السرطان بالمجان، في توفير العيادات واستقبال المواطنين.

ولفت العديسي، إلى أن القافلة تضمنت عددًا من العيادات الطبية المتنقلة في تخصصات (أورام. جراحة. نساء. باطنة. جلدية) بمقر واحة الخير وتخصصات ( أطفال. عظام. أسنان. رمد ) بمركز حسن حلمي، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية وصرف العلاج بالمجان وإجراء عمليات جراحية بمستشفى الخارجة التخصصي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

من جانبها أكدت الدكتورة أسماء حجازي، مدير إدارة الطوارئ ومنسق الجمعيات والمؤسسات المركزية، في تصريح خاص لـ«ڤيتو»، أن القافلة شهدت مشاركة مستشفى بهية التي قدمت جلسات توعية حول أهمية الكشف المبكر عن أورام السرطان للسيدات بمقر ديوان عام المحافظة، مع تقديم إرشادات للفحص الدوري وطرق الوقاية، وذلك في إطار الدور المجتمعي للمستشفى في دعم صحة المرأة.

وقالت أسماء في تصريحاتها: إن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي شارك من خلال تنفيذ ندوات وأنشطة للتوعية بمخاطر الإدمان والآثار السلبية لتعاطي المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع في مقر قاعة المشير طنطاوي بمجمع المصالح.

وأشارت مدير إدارة الطوارئ ومنسق الجمعيات والمؤسسات المركزية بتضامن الوادي الجديد، إلى توقيع الكشف الطبي أول أيام القافلة على 985 حالة، مقدمة الشكر لجميع الشركاء من الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح القافلة وتحقيق أهدافها، تأكيد أهمية تكامل الجهود لخدمة المجتمع ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

