برنامج لدعم ريادة الأعمال الزراعية بالفرافرة في الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها اليوم السبت، عن دعم ريادة الأعمال الزراعية بالواحة، بالتعاون مع منظمة الفاو.

وأوضح اللواء ياسر كمال الدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، أن البرنامج يأتي في إطار مشروع "دعم القرى الآمنة غذائيًا بواحة الفرافرة" والذي تنفذه منظمة الفاو بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، والذي يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت رئيس مركز ومدينة الفرافرة، إلي أن الدعم من خلال العديد من الاهداف منها توعية المزارعين بالتغذية الصحية وسلامة الأغذية والحد من الفاقد من الأغذية، ودعم الشباب والنساء وأسرهم لإنشاء أنشطة زراعية مدرة للدخل من خلال برامج لبناء القدرات للشباب والنساء في مجال المشروعات الزراعية متناهية الصغر المدرة للدخل (مثل مشروعات تربية الدواجن البياضة - التصنيع الغذائي - وغيرها).

وناشد رئيس مركز الفرافرة، أهالي واحة الفرافرة، ممن لديه فكرة مشروع زراعي، يمكنه التقديم لتطوير الفكرة وتحويلها إلى واقع.

وللتقديم التسجيل عبر الرابط الاتي:-



وأشار رئيس مركز ومدينة الفرافرة، إلي تنفيذ عدد (3) برامج تدريبية يمكنك الاختيار من بينها لمده (4) ايام من الساعه 9,00 صباحا الي الساعه 4,00 عصرًا، والحصول علي شهادة معتمدة من الفاو حال حضور مدة التدريب كاملة، وذلك بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة خلال الفترة من يوم 12 اكتوبر الي 23 اكتوبر 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.