بقرار من الزملوط، تحويل مبنى حكومي لأول مركز لعلاج الإدمان بالوادي الجديد

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إخلاء مبنى حكومي بمدينة الخارجة ونقله إلى مجمع المصالح الحكومية الذكية " العاصمة الإدارية الجديدة" بمدينة الخارجة وتحويله لأول مركز متخصص لعلاج الإدمان بالمحافظة.

وأكد الزملوط، أنه جاري العمل على طرح المشروع وإنهاء الإجراءات الإدارية والتنفيذية لتنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن مع تكليف مديريات الأوقاف والتربية والتعليم والصحة بتكثيف التوعية بخطورة الإدمان عبر عقد ندوات موسعة تستهدف طلاب المدارس والجامعة والمساجد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.