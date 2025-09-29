انطلاق نصف نهائي مراكز شباب الوادي الجديد غدا الثلاثاء

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن انطلاق مباريات نصف النهائي في دوري مراكز الشباب عند الساعة الرابعة عصرًا غدًا الثلاثاء، في أجواء تنافسية ينتظر أن تشتعل خلالها المباراة الأولى بين فريق الخارجة ونظيره البشندي على ملعب مركز شباب المنيرة، تليها المباراة الثانية بين غرب الموهوب والراشدة على ملعب مركز شباب القصر، سعيًا لبلوغ النهائي وخطف لقب البطولة.

أكد محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أنه تم تنظيم دور نصف النهائي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك ضمن خطة الوزارة لتعزيز المنافسة بين فرق مراكز الشباب بالمحافظة وإتاحة منصات لعب منظمة تساعد المواهب على الظهور، تمهيدًا لنهائي المحافظة.

أوضح فكري أنه ستنطلق المباراة الأولى في الرابعة عصرا على ملعب مركز شباب المنيرة بين الخارجة والبشندي، فيما تُقام المباراة الثانية في التوقيت ذاته على ملعب مركز شباب القصر بين غرب الموهوب والراشدة، وتستعد اللجنة المنظمة لاستقبال الجماهير مع التشديد على الانضباط والتشجيع المثالي بما يحفظ روح البطولة في الوادي الجديد ودوري مراكز الشباب.

لفت فكري إلى سيخوض طرفا كل المباراة المواجهة بشعار “لا بديل عن الفوز”، إذ يتطلع الخارجة إلى ترجمة نتائجه الإيجابية هذا الموسم والوصول إلى النهائي، بينما يراهن البشندي على جماعية اللعب وصلابة الدفاع وفي المباراة الثانية، يدخل غرب الموهوب برغبة حسم بطاقة العبور، في حين يعوّل الراشدة على سرعة التحول والكرات الثابتة.

وأشار فكري إلى أن نصف النهائي في الوادي الجديد يمثل محطة حاسمة قبل المباراة النهائية المنتظرة.

دعت مديرية الشباب والرياضة جماهير الوادي الجديد إلى مساندة فرقها بروح رياضية، مؤكدة أن طواقم التحكيم على جاهزية كاملة لإدارة كل المباراة وفق اللوائح المعمول بها في دوري مراكز الشباب، بما يضمن عدالة المنافسة وظهور المباراة بمستوى يليق بمرحلة نصف النهائي.

