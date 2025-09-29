شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، احتفالية الجامعة بيوم التميز العلمي في دورته الحادية عشرة بقاعة الاحتفالات الكبرى، وذلك بحضور الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها السابق، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات، وأمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين، والطلاب وأوائل الخريجين.

رئيس جامعة بنها يشهد احتفالية يوم التميز العلمي

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها بالاحتفال سنويا بالمتميزين بيوم التميز العلمي لأن هذا اليوم نعتز به جميعا، لأنه يجسد روح الإبداع والريادة، ويكرس ثقافة التميز التى أصبحت جزءا لا يتجزأ من هوية الجامعة

مشيرا إلى أن تكريم الحاصلين على جوائز الجامعة، والمتميزين فى البحث العلمى والنشر الدولى، وأوائل الخريجين والمتميزين من الجهاز الإداري للجامعة، هو رسالة واضحة بأن العلم هو الطريق نحو التقدم وأن التميز هو ثمرة الجد والاجتهاد والدافع نحو مستقبل اكثر إشراقا.



وأضاف "الجيزاوي" أننا نحتفل اليوم بقصص كفاح وراء كل أسم من المكرمين، وساعات طويلة من العمل، وأفكار تحولت الى إنجازات ملموسة، ساهمت فى رفع اسم جامعة بنها عاليا فى المحافل العلمية المحلية، والدولية، مؤكدا ان الطموح لا يعرف حدودا، وأن التميز لا يمنح بل ينتزع بالعمل والمثابرة، وان التميز المؤسسي يبدأ من التميز الفردى.



واختتم رئيس الجامعة كلمته، قائلا: “نجدد العهد بان تظل جامعة بنها منارة للعلم، وحاضنة للابتكار، ومصدرا للفخر لكل من ينتمى إليها، موجها الشكر لكل من ساهم فى تنظيم هذا اليوم ولكل من يعمل إخلاص من أجل رفعة جامعة بنها”.



من جانبها قالت الدكتورة جيهان عبد الهادي: إن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها يولى أهمية بالغة لدعم مسيرة البحث العلمي باعتباره المحرك الأساسي للتنمية الشاملة وصناعة المستقبل؛ لذلك حرصت الجامعة على وضع استراتيجيات واضحة للنهوض بالدراسات العليا من خلال تطوير اللوائح الأكاديمية، ودعم النشر الدولي وتعزيز الشراكات البحثية مع الجامعات والمؤسسات العالمية، فضلا عن تشجيع شباب الباحثين على الأبداع والمشاركة فى مشروعات بحثية تخدم قضايا الوطن وأهداف التنمية.



وأشارت نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن احتفالية اليوم أصبحت علامة مميزة فى تاريخ جامعتنا نحتفي فيه بإنجازات أبنائنا الباحثين وأعضاء هيئة التدريس لنؤكد من خلاله أن التميز أصبح واجبا وضروريا لمواكبة التطورات المتسارعة التى يشهدها العالم فى مجالات البحث العلمى والابتكار.



الجدير الذكر أنه تم تكريم أعضاء هيئة التدريس الفائزين بجائزة الدولة للرواد وجائزة الدولة للهيئات والأفراد، والفائزين بجوائزالجامعة التقديرية والتشجيعية، والفائزين بجوائز الجامعة (افضل رسالة ماجستير ودكتوراه)، وتكريم علماء الجامعة الذين جاءوا ضمن أفضل 2% من الباحثين عالميا لعام 2024 طبقا لدراسة جامعة ستانفورد، وتكريم المتميزين في النشر العلمي الدولي (بحثين أو اكثر Q1)، والمتميزين في النشر العلمي الدولي بكليات الجامعة (Q1-Q2-Q3-Q4)، كما أنه تم تكريم الإداريين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه (أكاديمي)، بالإضافة إلى تكريم الطلاب المتفوقين أوائل كليات الجامعة لعام2024/2025م.

