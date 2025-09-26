جامعة بنها تطلق تدريبات رياضية متنوعة لدعم الموهوبين والمبدعين

نظّم مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها تدريبات رياضية مميزة استهدفت صقل مهارات الطلاب الموهوبين رياضيًا، برعاية الأستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الدكتورة جيهان موسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب.

جامعة بنها تنظم تدريبات رياضية متنوعة لدعم الموهوبين والمبدعين

أقيمت التدريبات بمقر كلية علوم الرياضة بإشراف الدكتورة منى نصر مدير المركز، والدكتور أحمد عبد السلام نائب مدير المركز ومدير وحدة المواهب الرياضية، وتضمنت أنشطة متعددة شملت الرماية، والليزر رن، والقوس والسهم.

وقدم المركز الشكر الدكتور أحمد طه على جهوده وإسهاماته في تدريب الطلاب وتقديم الدعم الفني، في إطار حرص الجامعة على اكتشاف المواهب وتنميتها وتوفير بيئة رياضية متكاملة للطلاب.

