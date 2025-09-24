أطلق قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة مبادرة "لمسة وفاء" لرعاية كبار السن، وذلك في إطار دور الجامعة الخدمي والمجتمعي.

جامعة بنها تطلق مبادرة "لمسة وفاء" لرعاية كبار السن بالقليوبية

جاء ذلك بحضور الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن إطلاق الجامعة للمبادرة يأتي ضمن خطة مستمرة لقطاع خدمة المجتمع بتنظيم زيارات إنسانية لعدد من دور رعاية المسنين بمحافظة القليوبية وتقديم الدعم لكافة الفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع بهدف تقديم رعاية صحية ونفسية واجتماعية متكاملة لكبار السن، بما يجسد رسالة الجامعة في خدمة المجتمع، وترسيخ قيم الرحمة والتكافل.

وأضاف "الجيزاوي" أن المبادرة رسالة موجه إلى المجتمع بضرورة الاهتمام بالمسنين وعدم إغفال احتياجاتهم، مؤكدا أن رعايتهم مسؤولية مشتركة بين الأسرة، والمجتمع المدني، والمؤسسات التعليمية والطبية، فهم كنز من الخبرات وقيمة إنسانية لا تُقدّر بثمن، لافتا أن رعاية المسنين ليست تفضّلًا، بل وفاءً مستحقًا لمن أعطوا بلا حدود.

من جانبها أضافت الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جامعة بنها قامت بتنظيم قافلة طبية شاملة ضمّت تخصصات: الباطنة، الرمد، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة المخ والأعصاب حيث تم الكشف على الحالات وعمل نظارات مجانية وصرف العلاج وتحويل بعض الحالات لمستشفيات بنها الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية.

