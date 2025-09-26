الجمعة 26 سبتمبر 2025
محافظات

التحفظ على نصف طن دواجن فاسدة داخل مخزن غير مرخص في بنها

بط دواجن فاسدة بالقليوبية،
بط دواجن فاسدة بالقليوبية، فيتو

 شنت فرق التفتيش حملة موسعة على المحال والمخازن العامة بمدينة بنها، أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص للأغذية يورد منتجاته لأحد المطاعم الشهيرة بالمدينة.

يأتي ذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية وضمان وصول غذاء آمن للمستهلكين،

صحة القليوبية تضبط نصف طن دواجن فاسدة داخل مخزن غير مرخص ببنها

وأسفرت الحملة التي جرت بتوجيهات  الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي عن ضبط نصف طن من منتجات الدواجن مجهولة المصدر ومتغيرة الخواص الطبيعية، يتم تصنيعها وتداولها بطريقة غير صحية وغير مطابقة للمواصفات، تم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات عشوائية لإرسالها إلى معامل بنها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

تحرير محضر لعدم استيفاء المكان للاشتراطات الصحية،تحرير محاضر لعدم حمل العمال شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض الجلدية والمعدية، التوصية بغلق المخزن لإدارته بدون ترخيص ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة.


جاءت الحملة بالتنسيق مع الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية،  محمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية،رجب نصر، محمود صابر مراقبي الأغذية بالمديرية، وبمشاركة مكتب أغذية بنها بقيادة أحمد عبد المنعم رئيس المكتب، والمفتش مصطفى زيدان.

وأكدت المديرية استمرار حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لأي مخالفات تهدد صحة المواطنين

