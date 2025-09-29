الاقتصاد يتجه نحو الركود، خبير مصرفي يكشف سر الإغلاق الحكومي الأمريكي غدًا

الإغلاق الحكومي الأمريكي، كشف الدكتور مخلص الناظر، النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي، عن إشارات ظهرت في منحنى العائد الأمريكي، مؤكدًا أن تلك الانحناءات في العائد الأمريكي ترسل إشارات عن الركود المقبل في الأسواق.

حالة الترقب في الأسواق الأمريكية

وأشار الدكتور مخلص الناظر إلى حالة الترقب التي تعيشها الأسواق، بسبب الإغلاق الحكومي في أمريكا، غدًا الثلاثاء، وسط أزمة تمويل حادة وخلافات سياسية مشتعلة بين الديمقراطيين والجمهوريين في أروقة الكونجرس، حيث يعيد هذا المشهد للأذهان عملية أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

والإغلاق الحكومي يعني أن تُقلّص الحكومة الفيدرالية أنشطة وخدمات الوكالات، وتُوقف العمليات غير الأساسية، وتُسرّح العمال غير الأساسيين مؤقتًا، وتُبقي فقط على الموظفين الأساسيين في الإدارات التي تحمي الأرواح والممتلكات، كما يُمكن أن تُعطّل عمليات الإغلاق مستويات الحكومة على مستوى الولايات والأقاليم والحكومات المحلية.



وتساءل الدكتور مخلص الناظر عن مخاوف الركود المحتمل في الأسواق: "هل بدأ منحنى العائد الأمريكي يرسل إشارة ركود؟"

وتابع الدكتور مخلص الناظر: "الأسواق تترقب ما إذا كان الديمقراطيون والجمهوريون سيتوصلون إلى اتفاق لتفادي إغلاق الحكومة يوم الثلاثاء، الفشل في ذلك قد يؤخر صدور تقرير الوظائف وتقرير التضخم المنتظرين في النصف الأول من أكتوبر".

سوق السندات الأمريكية يتراجع

وأوضح الدكتور مخلص الناظر "في الوقت الذي تنشغل فيه واشنطن بالمفاوضات، يبدو أن سوق السندات الأمريكية بدأ يعكس رؤيته للمشهد الاقتصادي:

منحنى العائد الأمريكي يرسل إشارة ركود، فيتو



•الخط الأحمر: معدل أذون الخزانة لأجل 3 أشهر يتراجع، بما يوحي بأن السوق يتوقع استمرار الفيدرالي في الخفض خلال أكتوبر.

•الخط الأسود: ميل منحنى العائد (العائد على السندات لعشر سنوات ناقص العائد على 3 أشهر) عاد إلى مستوى شبه مسطّح بعد فترة طويلة من الانعكاس.

وعن مخاوف خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، قال الدكتور مخلص الناظر: "النمط التاريخي، عندما يتراجع سعر الفائدة القصير (الأحمر ↓) ويزداد ميل المنحنى (الأسود ↑)، غالبًا ما يتبع ذلك ركود اقتصادي (المناطق الرمادية في الرسم).

مخاوف خفض سعر الفائدة والذهب يلمح بشيء غريب

وأكد الناظر "إذا مضى الفيدرالي في خفض الفائدة بالوتيرة التي تتوقعها الإدارة الأمريكية، فقد نشهد مزيدًا من انحدار المنحنى، إما بسبب ارتفاع توقعات التضخم أو بسبب ضعف النمو. وفي الحالتين، هذا السيناريو يرتبط تاريخيًا بالركود".

الإغلاق الحكومي الأمريكي ومخاوف الركود، فيتو

وقال الدكتور مخلص الناظر: "المفارقة.. من الصعب الحديث عن ركود بعد مراجعة قوية بالرفع لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، لكن اتساع العجز المالي وارتفاع كلفة خدمة الدين قد يغيّران الصورة سريعًا".

أما عن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الذهب، قال الناظر: "إشارة أخرى، الذهب ما زال يلمّح إلى أن شيئًا ما غير سليم. السؤال: هل ستبدأ مؤشرات أخرى في إطلاق إشارات حمراء قريبًا؟"

أسباب الإغلاق الحكومي الأمريكي غدًا

الجدير بالذكر أن أسباب الإغلاق الحكومي الأمريكي يعود إلى عدم تمكن الكونجرس من الموافقة على 12 قانونًا تمويليًا للسنة المالية 2026، مع تعثر الجهود في التوصل إلى قرار تمويل مؤقت، ما يزيد من المناخ السياسي المتوتر في الكونجرس مع احتمالية تعثر المفاوضات، خاصة مع رفض ترامب والجمهوريين تقديم تنازلات مطلوبة.

بوادر الركود في الأسواق مع اقتراب الإعلاق الحكومي، فيتو



يشمل هذا النوع من الإنفاق الأموال المخصصة لبرامج ومشاريع يمكن تعديلها أو الاستغناء عنها في كل سنة مالية، مثل التعليم والدفاع والنقل، والتي تمثل حوالي 25% من الميزانية الأمريكية، بينما تستمر البرامج الإجبارية كالتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية بدون انقطاع. وقد حدث إغلاق حكومي كامل في 2013، يُتوقع أن الاستغناء عن نحو 850 ألف موظف حكومى، وإخضاعهم لإجازة بدون أجر، مع استمرار بعض الموظفين في العمل لخدمات حيوية بدون أجر مباشر، ويُتوقع دفع الرواتب المستحقة بعد انتهاء الإغلاق.

وكانت قد حدث إغلاق حكومى في الفترة الأولى لحكم ترامب، في ديسمبر 2018 ويناير 2019، وكان توقفًا جزئيًا فقط لأن خمسة من إجمالي 12 بندًا في الميزانية كانت قد أقرت مسبقًا، فكان بسبب خلاف حول تمويل بناء جدار الحدود، وكان أطول توقف في تاريخ البلاد، حيث استمر 35 يومًا، وترك تأثيرًا اقتصاديًا محدودًا، وبلغت الخسارة في الناتج المحلي نحو 0.02%.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.