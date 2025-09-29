تراجع الدولار في مستهل أسبوع حافل ومخاوف من الإغلاق الحكومي الأمريكي

استهل الدولار الأمريكي أسبوعا حافلا بالأحداث، بالانخفاض، حيث تراجع مؤشر "بلومبرج" للعملة الخضراء 0.2% الإثنين، منخفضا لليوم الثاني.

الإغلاق الحكومي في أمريكا

ويأتي ذلك مع اقتراب شبح الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، بينما يتمسك كل من الحزب الديمقراطي والجمهوري بموقفه، كما من المقرر صدور العديد من البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، تختتم بتقرير الوظائف الشهري الجمعة.

يقود الين إلى حد كبير المكاسب مقابل الدولار، ويُرتقب في اليابان صدور بيانات اقتصادية وخطابات مسئولي البنك المركزي، إضافة إلى ذلك، سيختار الحزب الحاكم رئيسًا جديدًا يوم السبت.

ترقب لمسار الفائدة في أمريكا واليابان

سيترقب التجار لاكتشاف ما إذا كان أي من هذه التطورات سيؤثر على توقعات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، أو رفعها من جانب بنك اليابان، وسيؤثر أي أو كلا الاحتمالين على الدولار والين.

مؤشر "بلومبرج" للدولار الفوري

لامس مؤشر "بلومبرج" للدولار الفوري أدنى مستوى له منذ 2022 قبل أسبوعين، إلا أنه ارتفع منذ ذلك الحين.

شبح الإغلاق الحكومي يضغط على الدولار

قال روبرت سوبارامان، مدير بحوث الأسواق العالمية في "نومورا سنجابور": إن "تراجع الدولار خلال جلسة التداول في آسيا اليوم يمكن أن يُعزى جزئيًا إلى ارتفاع الاحتمال المرتفع للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع".

وأضاف أن مجموعة الأحداث المرتقبة في اليابان أيضًا قد تزيد تقديرات السوق لاحتمال رفع بنك اليابان أسعار الفائدة أواخر أكتوبر.

جاء تعافي الدولار في الآونة الأخيرة مع تقليص المستثمرين توقعاتهم لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مستقبلًا.

وجدد رئيس البنك جيروم باول توقعه بأن صناع السياسة سيواجهون مسارًا صعبًا في الفترة المقبلة، في ظل تعرض توقعات سوق العمل والتضخم للمخاطر، ما أدى إلى تراجع الرهانات على تيسير السياسة النقدية.

