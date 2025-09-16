الدولار يهبط وسط ترقب الأسواق لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية

تراجع الدولار اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف أمام اليورو، وإلى أدنى مستوى في 10 أشهر أمام الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر، مع تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، على أن تتبعه تخفيضات أخرى.

وانخفض الدولار ليقترب من أدنى مستوى في أكثر من شهرين مقابل الجنيه الإسترليني، بعد أن جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعوته إلى تيسير السياسة النقدية بشكل كبير.

وتتوقع الأسواق خفضًا للفائدة لا يقل عن 25 نقطة أساس غدًا الأربعاء، مع احتمال ضئيل لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

دعوات الرئيس الامريكى لخفض الفائدة

ومن المرجح أن يصل إجمالي التخفيضات إلى 67 نقطة أساس حتى نهاية العام الجاري، ليرتفع إلى 81 نقطة أساس بحلول يناير المقبل.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، إلى 97.161 نقطة، مسجّلًا أدنى مستوى له منذ 24 يوليو.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الإثنين، دعا ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى خفض "أكبر" للفائدة، محذرًا من مخاطر تهدد أسعار سوق الإسكان.

اليورو والجنيه الاسترلينى والدولار الاسترالى

وارتفع اليورو 0.23% إلى 1.1787 دولار، مسجّلًا أعلى مستوى منذ 24 يوليو، وذلك قبل صدور بيانات استطلاع معهد "زد.إي.دبليو" الألماني للأبحاث الاقتصادية، وبيانات التضخم في أسعار المستهلكين بإيطاليا.

كما صعد الجنيه الإسترليني 0.19% إلى 1.3624 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 8 يوليو. ومن المقرر صدور بيانات التوظيف البريطانية اليوم الثلاثاء، قبل أن يعلن بنك إنجلترا سياسته النقدية يوم الخميس، حيث لا يُتوقع حدوث أي تغيير.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.6677 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى منذ 8 نوفمبر، بدعم من صعود أسواق الأسهم الآسيوية على خطى وول ستريت التي حققت مكاسب قوية الليلة الماضية.

في المقابل، انخفض الدولار 0.3% أمام الين الياباني إلى 146.975 ين، ومن المنتظر أن يعلن بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية يوم الجمعة، وسط توقعات واسعة بعدم رفع الفائدة هذه المرة.

