جولدمان ساكس يبيع سندات بـ2.7 مليار دولار قبيل بيانات التضخم الأمريكية

طرح جولدمان ساكس جروب، ديونا جديدة في سوق السندات الأمريكية ذات الدرجة الاستثمارية، ليكون أحدث مصدر يطرق باب المستثمرين، بعد أن خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وقبل صدور بيانات التضخم الرئيسية المقرر الإعلان عنها يوم الخميس المقبل.

وباع المصرف سندات بقيمة 2.75 مليار دولار من خلال شريحتين، ستحقق الشريحة المربوطة بمعدل الفائدة المتغيرة البالغة قيمتها 2.25 مليار دولار، عائدًا بـ1.03 نقطة مئوية فوق سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن اقترحت مناقشات التسعير الأولية معدل 1.25 نقطة، حيث تأتي السندات غير قابلة للاسترداد لمدة عامين، وتستحق خلال ثلاث سنوات، بحسب وكالة بلومبرج.

Advertisements

صفقات ديون متلاحقة بعد تقرير فيتش

يعد بنك "جولدمان ساكس" من بين تسعة مقترضين على الأقل طرقوا أبواب أسواق الدين أمس الاثنين، بعد ما أعلنت ستة جهات إصدار عن صفقات ديون جديدة في الأيام التي أعقبت تقرير "فيتش" بخفض التصنيف.

بنك جولدمان ساكس، فيتو

توقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع الفائدة

كما يتطلع المقترضون إلى إتمام الصفقات قبل القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين، والمقرر صدورها الخميس، والتي توجّه السوق بشأن احتمال توقف الاحتياطي الفيدرالي بشكل مؤقت عن رفع أسعار الفائدة في سبتمبر.

بدأ النشاط في السوق الأولية بإعلان عدد من المصارف عن صفقات ديون متلاحقة، بما في ذلك "بي إن بي باريبا"، الذي يبيع أول سندات إضافية من المستوى الأول يصدرها مصرف أوروبي بالدولار الأميركي منذ شطب الأوراق المالية لـ"كريدي سويس"، هذه السندات تعد نوعًا من الأوراق المالية المختلطة التي تساعد البنوك على تعزيز رأس المال للامتثال للوائح تنظيمية مصممة للحيلولة دون الانهيار.

شملت قائمة المصارف التي أصدرت صفقات بيع سندات الاثنين، كلا من "ثيرمو فيشر ساينتيفيك" و"كاتربيلر فايننشال"، حيث من المتوقع أن تجمع نحو 14.5 مليار دولار، وتشير تقديرات المتعاملين إلى أن قيمة الإصدارات الجديدة لهذا الأسبوع ستصل إلى نحو 30 مليار دولار.

لم يرد ممثلو "جولدمان ساكس" على طلب للتعليق على الأمر، وامتنع "بي إن بي" و"كاتربيلر فايننشال" و"ثيرمو فيشر" عن التعليق.