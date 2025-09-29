الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة شابين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالدقهلية

إسعاف، فيتو
 شهدت قرية أبو حجازي التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية، إصابة شخصين بجروح قطعية متفرقة، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف الجيرة على شارع، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

 

إصابة شخصين بجروح قطعية متفرقة في مشاجرة 

 وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، بنشوب مشاجرة بين شخصين بقرية أبو حجازي دائرة المركز، وإصابتهما.

 

أسماء المصابين في الحادث

 وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز بلقاس لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة هما: أحمد إ.ع.ال.، 45 سنة، فلاح، مصابًا بجرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج وجرح باليد الأيسر، ومحمد ن.ع.ال.، 31 سنة، عامل، مصابًا بجرح قطعي بالرأس.

 

وبسؤال الطرفين، أقرا بأن سبب المشاجرة خلافات جيرة على شارع بالقرية، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدي بالضرب، وجرى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها

اسماء المصابين التعدى بالضرب اصابة شخصين المباحث الجنائية تلقي العلاج بلقاس في الدقهلية مأمور مركز شرطة بلقاس مدير أمن الدقهلية مدير المباحث الجنائية محافظة الدقهلية نشوب مشاجرة مشاجرة بين شخصين مركز شرطة بلقاس محافظة الدقهلية

