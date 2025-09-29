أخف وزنا وأسرع في الشحن، تطوير بطاريات جديدة لتخزين الكهرباء

طرحت ستيلانتيس، أولى نموذج مبتكر لسيارة مزودة بتقنية نظام البطارية الذكي المتكامل. ويمثل هذا النظام مشروعًا بحثيًا مشتركًا في فرنسا يهدف إلى تطوير منظومة لتخزين الطاقة وتحويلها إلى كهرباء تتميز بالكفاءة العالية والاستدامة والاقتصادية ومع بدء اختبارات القيادة على الطرق في العالم الحقيقي، يعد هذا الإنجاز نقلة نوعية في مجال تطوير أنظمة الطاقة الكهربائية، سواء للاستخدامات المتنقلة أو الثابتة.

حقبة جديدة لمجال تصميم منظومات الحركة الكهربائية

وتعتبر سيارة بيجو E-3008 الجديدة أول سيارة كهربائية تعمل بالبطارية مزودة بنظام البطارية الذكي المتكامل، حيث تعتمد السيارة على منصة STLA Medium من ستيلانتيس.

ويأتي طرح النموذج الأولي بعد سنوات من التصميم وعمليات النمذجة والمحاكاة التي أجرتها شركتا ستيلانتيس وسافت، بدعم من إي تو-كاد وشيربا إنجنيرنج والعديد من المؤسسات البحثية الفرنسية الرائدة، بما في ذلك المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS) وجامعة باريس-ساكليه ومعهد لافاييت.

وبدأ تشغيل أول نموذج تجريبي لنظام البطارية الذكي المتكامل للاستخدامات الثابتة منذ منتصف عام ٢٠٢٢، حيث أثبت صحة الفكرة التقنية الرئيسية وحصل على العديد من براءات الاختراع. ويمثل الانتقال إلى نموذج أولي للاستخدامات المتنقلة خطوة مهمة نحو تطوير النظام.

طريقة عمل النظام تكامل يُبسط كل شيء

ويعيد نظام البطارية الذكي المتكامل تصميم منظومة الحركة الكهربائية من خلال دمج وظائف العاكس والشاحن مباشرةً في البطارية، بغض النظر عن تركيبها الكيميائي أو استخدامها.

ويدعم هذا النظام التيار المتردد والتيار المستمر على حد سواء، حيث يزود المحرك أو الشبكة الكهربائية بالطاقة مباشرةً، مع توفير الطاقة لنظام 12 فولت في السيارة وأنظمتها المساعدة في الوقت نفسه.

المزايا الرئيسية

• الكفاءة والأداء: تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى ١٠٪ (دورة اختبار السيارات الخفيفة الموحد عالميًا) وزيادة في الطاقة المولدة بنسبة ١٥٪ (١٧٢ كيلووات مقارنة بـ ١٥٠ كيلووات) بنفس حجم البطارية.

• توفير الوزن والمساحة: يخفض وزن السيارة بحوالي ٤٠ كغ، ويعزز المساحة بما يصل إلى ١٧ لترًا، ما يحسن الديناميكية الهوائية ومرونة التصميم.

• الشحن الأسرع: تشير النتائج الأولية إلى انخفاض بنسبة ١٥٪ في زمن الشحن (على سبيل المثال، من ٧ إلى ٦ ساعات باستخدام محطة شحن بالتيار المتردد بقوة ٧ كيلووات)، إضافة إلى توفير ١٠٪ في الطاقة.

• الصيانة البسيطة: يتميز بسهولة الصيانة وتعزيز إمكانية إعادة تدوير البطاريات سواء في الاستخدامات المتنقلة أو الثابتة.

ويعمل نظام البطارية الذكي المتكامل أيضًا على تبسيط الصيانة وتسهيل إعادة استخدام البطاريات التي انتهت صلاحيتها في حالة السيارات غير المتحركة من خلال تقليل الحاجة إلى عمليات إعادة التدوير المكثفة.



"يعكس هذا المشروع قناعتنا بأن التبسيط هو أحد أشكال الابتكار. فمن خلال إعادة تصميم منظومة الحركة الكهربائية وتبسيطها، نجحنا في جعلها أخف وزنًا وأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. وتمكننا هذه الابتكارات من تقديم سيارات كهربائية أفضل وبأسعار تناسب عملاءنا".

أكد هيرفي أموسيه، نائب الرئيس التنفيذي لأنظمة تخزين الطاقة في شركة سافت: "علي أن مشروع نظام البطارية الذكي المتكامل ريادة شركة سافت في الابتكار، حيث يتيح دمج هذا النظام في التطبيقات الجديدة تطوير حلول الطاقة المتطورة التي تجمع بين الذكاء والمرونة والاستدامة. وتلتزم سافت بمواصلة دعم الأبحاث الجديدة لتقديم حلول طويلة الأمد وفعالة من حيث التكلفة ومصممة خصيصًا لتلبية متطلبات السوق المتغيرة ودعم مستقبل الطاقة العالمي".

الخطوة التالية: بدأت المرحلة الثانية من المشروع في يونيو 2025 بدعم مستمر من الحكومة الفرنسية تماشيًا مع خطة "فرنسا 2030". وينتقل التركيز الآن إلى الاختبارات الواقعية في ظل ظروف القيادة العادية، ما يمهد الطريق لدمج تقنية نظام البطارية الذكي المتكامل في سيارات ستيلانتيس بحلول نهاية هذا العِقد.

لا تقتصر إمكانات نظام البطارية الذكي المتكامل على صناعة السيارات فحسب، بل تمتد لتشمل العديد من المجالات الحيوية مثل السكك الحديدية وقطاع الفضاء والتنقل البحري ومراكز البيانات، ما يعكس التزام ستيلانتيس وسافت بابتكار الحلول الكهربائية المستدامة والمرنة والقابلة للتطوير.

نظام البطارية الذكي المتكامل: جهد ابتكاري تعاوني

وتم إطلاق نظام البطارية الذكي المتكامل قبل ست سنوات، وهو مبادرة رائدة نشأت من تعاون فريد من نوعه بين مراكز الأبحاث الأكاديمية والقطاع الصناعي. وبتنسيق من شركة ستيلانتيس، يجمع المشروع فريقًا متعدد التخصصات يضم 25 مهندسًا وباحثًا من الشركات الصناعية الرائدة - سافت وإي تو-كاد وشيربا إنجنيرنج - إضافة إلى بعض المؤسسات البحثية المرموقة، بما في ذلك المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS) وجامعة باريس-ساكليه ومعهد لافاييت. ويعد معهد لافاييت مركزًا لنقل التكنولوجيا وتصنيع النماذج الأولية في مجال الإلكترونيات الضوئية ومقره ميتز، ويعمل في مختبرات الأبحاث التالية: مجموعة الهندسة الكهربائية - باريس (جي بِي إس التابع للمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي/سانترال-سوبيلِك/جامعة باريس-ساكليه/جامعة السوربون)، ومختبر الكيمياء الكهربائية والكيمياء الفيزيائية للمواد والواجهات (ليبمي-غرونوبل آي إن بِي/جامعة سافوا-شامبيري/جامعة غرونوبل آلب/المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي)، مختبر أنظمة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والطاقة (ساتي-كنّام/إي إن إس باريس-ساكليه/جامعة سيرجي-بونتواز/المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي/جامعة باريس-ساكليه/جامعة غوستاف إيفل).

ويحظى مشروع نظام البطارية الذكي المتكامل بدعم خطة الاستثمار المستقبلية الفرنسية التي تديرها وكالة البيئة وإدارة الطاقة (ADEME)، ما يؤكد أهميته الاستراتيجية في تعزيز تقنيات الطاقة المستدامة من خلال التعاون والابتكار

