أسعار الذهب اليوم الإثنين في قطر

ننشر أسعار الذهب في السوق القطرية، اليوم الإثنين، حيث ارتفعت بصورة ملحوظة في جميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 بسوق الذهب القطري اليوم عند 446 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 409 ريالات قطرية، بينما سجل عيار 21 في قطر 390 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 335 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 260 ريالا قطريا.

مجلس الذهب العالمى والبنوك المركزية

تقرير حديث لمجلس الذهب العالمي يظهر أن البنوك المركزية حول العالم أضافت نحو 166 طنًا من الذهب إلى احتياطاتها خلال الربع الثاني من عام 2025.

منذ فجر التاريخ، ارتبط الذهب بالثروة والقوة، لكن في خضم الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية التي يعيشها العالم اليوم، يشهد المعدن الأصفر "حمى شراء" غير مسبوقة، لا تقتصر على المستثمرين الأفراد، بل تقودها البنوك المركزية العالمية وصناديق الاستثمار الكبرى. هذا الطلب المتزايد، الذي رفع القيمة السوقية الإجمالية للذهب المستخرج عبر التاريخ إلى ما يقارب 23 تريليون دولار.

