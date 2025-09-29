وداعًا ساحر الصلصال، رحيل الفنان أحمد الضوي رائد فن تحريك الدمى والرسوم المتحركة

فقدت الساحة الفنية المصرية والعربية صباح اليوم أحد روادها الأوائل ومؤسسي فن تحريك الصلصال، بوفاة الفنان الكبير أحمد الضوي، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه إرثًا بصريًا خالدًا في ذاكرة أجيال من الأطفال والكبار.

وفاة الفنان أحمد الضوي

وقد نعاه عدد من الفنانين والنقاد التشكيليين، حيث أعلن الناقد الفني صلاح بيصار الخبر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ببالغ الحزن والأسى، مشيرًا إلى أن مصر والوطن العربي فقدا أحد أبرز رموز فن الرسوم المتحركة.

رائد فن تحريك الصلصال ومصمم قصص الأنبياء

يُعد الفنان أحمد الضوي من الأسماء اللامعة التي ارتبطت بطفولة جيل الثمانينيات والتسعينيات، بفضل براعته في استخدام مادة الصلصال لإنشاء عالم متكامل من الشخصيات والقصص، في عمل فني دقيق يتطلب صبرًا ومهارة استثنائية.

كان الضوي من المؤسسين الفعليين لهذا الفن في مصر، برعاية المخرجة الراحلة الدكتورة زينب زمزم. وتميزت أعماله بالصبغة التثقيفية والدينية والكوميدية الهادفة، ومن أبرزها: من قصص الأنبياء، المبشرين والمبشرات بالجنة، الأصدقاء الثلاثة، دقدق، الطفل جحا.

كما قدم أفلامًا مميزة مثل "حلم الفخاري" و"شقاوة عيال"، بالإضافة إلى العديد من الأعمال التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مجال تحريك الصلصال.

ولم يقتصر عمل الضوي على التحريك فحسب، بل شمل الإخراج والإنتاج الفني للعديد من الأفلام القصيرة والأعمال التلفزيونية، ليساهم بجهد فردي وجماعي في ترسيخ هذا الفن في الوجدان العربي.

نداءات استغاثة سبقت الوداع الأخير

كان الفنان الراحل قد مر بأزمة صحية مؤخرًا استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، بعد تعرضه لمشاكل صحية تتعلق بتكسر في الصفائح الدموية وتضخم في الكبد والطحال.

وقد شهدت الأيام الماضية مناشدات عاجلة من أصدقائه وزملائه لتدخل الدولة ووزارة الثقافة لإنقاذ حياته وتوفير العلاج اللازم له، وهي المناشدات التي تفاعل معها وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو وقتها.

برحيل أحمد الضوي تفقد المكتبة المرئية العربية فنانًا حقيقيًّا آمن بقوة الصورة المتحركة المصنوعة باليد، وحفر اسمه بأحرف من طين وصلصال في تاريخ فنون الأنيميشن، ليظل إرثه شاهدًا على إبداعه وعطائه المتميز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.