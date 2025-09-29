وفاة أيقونة الرسوم المتحركة الفنان التشكيلي أحمد الضوي

غيب الموت اليوم، الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025، الفنان التشكيلي الكبير أحمد الضوي، الذي يُعد أحد أبرز رموز فن الرسوم المتحركة.

وقد أعلن الناقد التشكيلي صلاح بيصار الخبر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعى الفقيد ببالغ الحزن والأسى.

وكتب بيصار: "ببالغ الحزن والأسى أنعى وزملائي الفنانين، الأخ الفنان أحمد الضوي فنان الرسوم المتحركة وأحد رموز هذا الفن.. أنعى أخًا عزيزًا دمثًا ترك بصمة في مجاله.. خالص العزاء لأسرته وابنه زياد.. البقاء لله أسكنه الله الجنة وتغمده برحمته.. مع حزننا الشديد".

أبرز رواد فن تحريك الصلصال في مصر والوطن العربي

ويُعد الفنان أحمد الضوي من أبرز رواد فن تحريك الصلصال في مصر والوطن العربي، وقد أسهم بشكل كبير في تطوير هذا الفن.

كما كان من المؤسسين لهذا المجال تحت إشراف ورعاية المخرجة الراحلة الدكتورة زينب زمزم، التي كان لها دور بارز في دعم هذا الفن وإبرازه على الساحة الفنية.

يتمتع الفنان أحمد الضوي برصيد كبير من الأعمال الشهيرة التي برع فيها في مجالي التحريك والإخراج.

ومن أبرز أعماله مسلسل "قصص الأنبياء"، ومسلسل "المبشرون والمبشرات بالجنة"، ومسلسل "الأصدقاء الثلاثة"، بالإضافة إلى مسلسلات أخرى مثل "دقدق"، "الطفل جحا"، و"أوفه".

كما قدم أفلامًا مميزة مثل "حلم الفخاري" و"شقاوة عيال"، بالإضافة إلى العديد من الأعمال التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مجال تحريك الصلصال.

