نقل الفنان أحمد الضوي إلى مستشفى هليوبوليس لاستكمال علاجه

​أعلن الناقد التشكيلي صلاح بصيار عن نقل الفنان الرائد أحمد الضوي، أحد رواد فن تحريك الصلصال في مصر والوطن العربي، من مستشفى عين شمس العام إلى مستشفى هليوبوليس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجاء هذا الإجراء استجابةً لجهود وزارة الثقافة، التي تابعت حالة الفنان الضوي الصحية الحرجة، وتوصيات الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة.

وعبّر بصيار، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن خالص شكره وتقديره للوزير الدكتور أحمد هنو لاهتمامه ومتابعته الدائمة لحالة زميله الفنان وتواصله مع وزارة الصحة.

وأوضح بصيار أن مكتب وزير الصحة تواصل مع زياد نجل الفنان أحمد الضوي لنقل والده، داعيًا الجميع إلى الدعاء له بالشفاء.

حالة الفنان أحمد الضوي الصحية

وذلك عقب نداء عاجل أطلقه الناقد التشكيلي صلاح بصيار عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، للمطالبة بـ التبرع بالدم لإنقاذ حياة الفنان الضوي، الذي كان يرقد حينها في مستشفى عين شمس العام.

وكشف بصيار أن التحاليل الطبية أثبتت معاناة الفنان من نقص حاد في الصفائح الدموية، مشيرًا إلى حاجته الماسة والطارئة لأكياس دم و48 وحدة صفائح دموية.

ووجه بصيار نداءه بشكل خاص إلى "شباب الفن"، مناشدًا من يجد في نفسه القدرة على التبرع بالدم التوجه فورًا إلى المستشفى، لافتًا إلى وجود صعوبة في توفير الكمية المطلوبة.

وزارة الثقافة تتدخل لإنقاذ الفنان أحمد الضوي

كان بصيار قد أفاد في وقت سابق أن الفنان الضوي يعاني من "تكسر الصفائح الدموية وتضخم الكبد والطحال"، وأنه كان يرقد في العناية المركزة بالمستشفى في "حالة صحية خطرة جدًّا"، ما دفعه لتوجيه مناشدة عاجلة سابقة لوزير الثقافة لإنقاذ الفنان وعلاجه على نفقة الدولة.

وفي سياق متصل، أكد الناقد التشكيلي صلاح بصيار أن وزارة الثقافة تتابع الحالة الصحية للفنان أحمد الضوي استجابةً للمناشدة التي أطلقها، منوهًا إلى تلقيه اتصالًا هاتفيًا من الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الذي أفاد بأن وزارة الصحة تتابع حالة الفنان منذ صباح ذلك اليوم، بتنسيق ومتابعة مستمرة من وزارة الثقافة بناءً على ما نُشر. ونقل بصيار عن الوزير قوله: "أريد أن يطمئن الجميع... مع متابعة نتائج التحاليل والفحوصات. كل التمنيات بالشفاء".

الفنان أحمد الضوي

ويُعدّ الفنان أحمد الضوي من أهم رواد فن تحريك الصلصال في مصر والوطن العربي، وكان من المؤسسين لهذا الفن برعاية المخرجة الراحلة الدكتورة زينب زمزم، وله رصيد ضخم من الأعمال الفنية الشهيرة التي شارك فيها بـ التحريك والإخراج، أبرزها مسلسلات (من قصص الأنبياء - المبشرين والمبشرات بالجنة - الأصدقاء الثلاثة - دقدق - الطفل جحا - أوفه)

بالإضافة إلى أفلام مثل حلم الفخاري وشقاوة عيال، والكثير من الأعمال الأخرى.

