مشروع الجذب السكاني وتوطين عدد من أسر كفر الشيخ بأبو طرطور بالوادي الجديد

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، والوفد المرافق من القيادات التنفيذية والشعبية بكفر الشيخ؛ لبحث مستجدات بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظتين؛ لتوطين عدد من الأسر بالمدينة السكنية بقرية أبو طرطور، في إطار مشروع الجذب السكاني الذي تنفذه المحافظة.

وأكد المحافظ، أن المشروع يسير وفق استراتيجية الدولة لتعظيم استغلال موارد المحافظات وتوطين خطط التنمية والتوسع العمراني، وتخفيف التكدس السكاني بأقاليم الدلتا والوجه البحري، مؤكدًا تقديم المحافظة كافة التيسيرات والاحتياجات اللازمة، ورفع كفاءة المنازل والخدمات المتاحة بالمدينة.

وأجرت نائب محافظ الوادي الجديد، يرافقها وفد كفر الشيخ، زيارة تفقدية موقع المشروع، حيث تفقدوا أعمال رفع كفاءة المنازل بإجمالي ١١٢٣ منزلًا، والمواقع الخدمية التي تضم المدرسة ووحدة الإطفاء والسوق التجاري ومحطات مياه الشرب والكهرباء والسنترال، بالإضافة إلى معاينة الأراضي الزراعية المخصصة للمستفيدين من المشروع على مساحة ٤٠٨ أفدنة، والتي تم حفر عدد ٢ بئر زراعي لاستصلاحها.

