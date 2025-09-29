الطماطم بـ17.5، الوادي الجديد تطرح سلعًا بأسعار مخفضة عبر منافذ بواحة الخارجة

طرحت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، السلع الأساسية والخُضر والفاكهة عبر المنافذ الثابتة والمتحركة في الخارجة، مع إعلان قائمة الأسعار المخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان توافر المنتجات في الأحياء والقرى التابعة.



وجاء الطرح بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة التي أكدت استمرار ضخ السلع بصورة منتظمة عبر المنافذ للحفاظ على استقرار الأسعار داخل المدينة والمناطق المحيطة.



تفاصيل السلع والأسعار

أكد المهندس جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، أنه جرى طرح السكر بـ28 جنيهًا، والأرز بـ25 جنيهًا، وزيت 1 لتر بـ63 جنيهًا، وزيت 0.75 لتر بـ43 جنيهًا، والمكرونة بـ8 جنيهات. وفي الخضروات: الطماطم بـ17.5 جنيهًا، والبطاطس بـ5 جنيهات، والخيار بـ17.5 جنيهًا، والباذنجان بـ10 جنيهات، وفلفل الشطة بـ15 جنيهًا، والفلفل الرومي بـ17.5 جنيهًا، والجزر بـ20 جنيهًا، والبصل بـ12 جنيهًا.



وفي الفاكهة: التفاح بـ55 جنيهًا، والجوافة بـ25 جنيهًا، والعنب بـ20 جنيهًا، والمانجو بـ50 جنيهًا. هذه القائمة الواسعة من السلع جاءت لتأكيد وفرة المعروض وتنافسية الأسعار عبر المنافذ داخل الخارجة وفي عموم الوادي الجديد.

منافذ ثابتة ومتحركة لخدمة الأحياء والقرى

أوضح جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة، أن الطرح يتم عبر أربعة منافذ ثابتة بالمدينة: ميدان الشعلة، ميدان البساتين، ميدان الزهور، وشارع بورسعيد، إضافة إلى منافذ متحركة بعربات صغيرة تجوب الأحياء والقرى، ويسهم هذا الانتشار في تقليل تكلفة الوصول إلى السلع وضمان ثبات الأسعار في الخارجة، بما يضمن استفادة أوسع لسكان الوادي الجديد، ويعزز أمان السلاسل المرتبطة بالإتاحة وجودة المنتجات.

جودة السلع وتيسير الشراء

شدد رئيس المركز على أن المبادرة تستهدف دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية بصورة منظمة وآمنة، مع تركيز خاص على جودة السلع وسهولة الشراء عبر المنافذ، فضلًا عن متابعة دورية لمستويات الأسعار واستجابة سريعة لأي تغيرات.



وتؤكد الوحدة المحلية أن وجود المنافذ قرب التجمعات السكنية في الخارجة يقلل زمن وكلفة الحصول على السلع، ويعزز استقرار الأسعار في أسواق الوادي الجديد.

