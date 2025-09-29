زيلينسكي: روسيا انتهكت أجواء إستونيا ومولدوفا وعليها عدم تكرار هذه الانتهاكات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين: إن روسيا انتهكت أجواء إستونيا ومولدوفا وعلى أوروبا ألا تسمح بتكرار هذه الانتهاكات.

وتابع الرئيس الأوكراني: أوروبا تحتاج أن تقوم بالكثير لمواجهة روسيا، مضيفًا: اقترحنا على بولندا وحلفائنا بناء درع مشترك لمواجهة التهديدات الجوية الروسية.

وكانت قناة "Страна.ua" الأوكرانية قد ذكرت على "تليجرام" أن فلاديمير زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا قد تواجه انقطاعا كهربائيا شاملا.

وذكرت القناة أن "زيلينسكي صرح أن روسيا تستعد لإحداث انقطاع كهربائي في أوكرانيا هذا الخريف".

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تحملت لفترة طويلة بينما كانت القوات المسلحة الأوكرانية تضرب البنية التحتية للطاقة الروسية، قبل أن تبدأ في الرد بقوة.

وبدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من التفجير الإرهابي على جسر القرم، الذي، وفقا للسلطات الروسية، كانت وراءه أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

ويتم تنفيذ الضربات على وجه الخصوص على مرافق الطاقة، والصناعات الدفاعية، وإدارة القوات العسكرية، والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

مع ذلك أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن القوات الروسية في معاركها مع القوات المسلحة الأوكرانية لا تستهدف المناطق السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.

