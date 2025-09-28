الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمريكا تدرس تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك

جي دي فانس
جي دي فانس

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الأحد، أن إدارة بلاده تبحث إمكانية تزويد دول حلف "الناتو" بصواريخ من طراز "توماهوك" لنقلها بعد ذلك إلى كييف.

 

أمريكا تدرس تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك

وقال جيه دي فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "تسألون عن "توماهوك"، القرار النهائي بشأنها يرجع إلى الرئيس ترامب".

وأضاف: "سيفعل الرئيس ما فيه مصلحة الولايات المتحدة، هذا هو الدافع وراء قراراته في السياسة الخارجية".

وتابع: "سنطبق السياسات نفسها للإجابة على هذا السؤال المتعلق بصاروخ "توماهوك"، لنترك الحديث عن ذلك للرئيس، لكنني أعلم أننا نناقشه الآن".

وفي وقت سابق، رفض الرئيس الأمريكي تزويد كييف بصواريخ "توماهوك كروز"، بحسب ما ذكر موقع "أكسيوس".

ووفقا للموقع، صواريخ "توماهوك كروز" هي نظام الأسلحة الوحيد في قائمة طلبات فلاديمير زيلينسكي الذي رفض ترامب بيعه للدول الأوروبية قبل نقله لأوكرانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمريكا الناتو صواريخ توماهوك أوكرانيا

مواد متعلقة

ترامب: المفاوضات بشأن غزة في مراحلها النهائية

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل مع ريال سوسيداد 1-1 في الشوط الأول

زيادة أسعار البنزين، تعرف على موعد لجنة الانعقاد وحجم الزيادة المتوقعة

شيكو بانزا وخوان بيزيرا يظهران بـ"لوك جديد" قبل القمة (صور)

مفاجأة، توماسبيرج يحسم وجهته ويوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي

شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري

الدوري الممتاز، زيزو علي رأس غيابات الأهلي أمام الزمالك

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-1 ويتصدر الدوري الإسباني

هل تأخير صلاة العشاء حتى قبل الفجر جائز شرعًا؟ أمينة الفتوى تجيب(فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شروط وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج

اتقدمت لبنت ورفضتني واتريقت على ظروفي، أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

هل هناك تعارض بين قوله تعالى: «ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» وحديث «لن يدخل أحدكم عمله الجنة»؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads