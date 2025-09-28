أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الأحد، أن إدارة بلاده تبحث إمكانية تزويد دول حلف "الناتو" بصواريخ من طراز "توماهوك" لنقلها بعد ذلك إلى كييف.

أمريكا تدرس تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك

وقال جيه دي فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "تسألون عن "توماهوك"، القرار النهائي بشأنها يرجع إلى الرئيس ترامب".

وأضاف: "سيفعل الرئيس ما فيه مصلحة الولايات المتحدة، هذا هو الدافع وراء قراراته في السياسة الخارجية".

وتابع: "سنطبق السياسات نفسها للإجابة على هذا السؤال المتعلق بصاروخ "توماهوك"، لنترك الحديث عن ذلك للرئيس، لكنني أعلم أننا نناقشه الآن".

وفي وقت سابق، رفض الرئيس الأمريكي تزويد كييف بصواريخ "توماهوك كروز"، بحسب ما ذكر موقع "أكسيوس".

ووفقا للموقع، صواريخ "توماهوك كروز" هي نظام الأسلحة الوحيد في قائمة طلبات فلاديمير زيلينسكي الذي رفض ترامب بيعه للدول الأوروبية قبل نقله لأوكرانيا.

