ديربي القاهرة، 10 ممنوعات في مدرجات الأهلي والزمالك

الدوري المصري، تتجه جميع أنظار محبي وعشاق الكرة المصرية مساء اليوم الإثنين إلى ستاد القاهرة الدولي، حيث يلتقي فريق النادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في ديربي القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين.

وفيما يلي قائمة الممنوعات في مدرجات مباراة الأهلي والزمالك في القمة 131:

1- الشماريخ

2- الألعاب النارية

3- الليزر

4- العبوات الزجاجية والأدوات الحادة

5- الأجسام الصلبة

6- الأسلاك الكهربائية وأدوات حفظ الطاقة

7- اللافتات والشعارات المسيئة

8- المواد المسببة للحرائق

9- طائرات الدرون

10- الأسلحة

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي.

مباراة الأهلي والزمالك

يدخل الأهلي المباراة آملا في الفوز بالقمة لمواصلة سلسلة انتصاراته وإسعاد جماهيره، بعد بداية لم تكن جيدة في الدوري، حيث يسعى الفريق لتعويض التعثرات سابقة وتحقيق النقاط الثلاث الهامة.

في المقابل، يدخل الزمالك المباراة بدوافع كبيرة لتعويض تعادله في الجولة الماضية أمام الجونة، والحفاظ على بدايته الجيدة في البطولة، ومحاولة تعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.