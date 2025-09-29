الإثنين 29 سبتمبر 2025
رياضة

ديربي القاهرة، 10 ممنوعات في مدرجات الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

الدوري المصري، تتجه جميع أنظار محبي وعشاق الكرة المصرية مساء اليوم الإثنين إلى ستاد القاهرة الدولي، حيث يلتقي فريق النادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في ديربي القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين.

وفيما يلي قائمة الممنوعات في  مدرجات مباراة الأهلي والزمالك في القمة 131:

1- الشماريخ 

2- الألعاب النارية

3- الليزر

4- العبوات الزجاجية والأدوات الحادة

5- الأجسام الصلبة 

6- الأسلاك الكهربائية وأدوات حفظ الطاقة

7- اللافتات والشعارات المسيئة

8- المواد المسببة للحرائق

9- طائرات الدرون 

10- الأسلحة

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي.

مباراة الأهلي والزمالك

يدخل الأهلي المباراة آملا في الفوز بالقمة لمواصلة سلسلة انتصاراته وإسعاد جماهيره، بعد بداية لم تكن جيدة في الدوري، حيث يسعى الفريق لتعويض التعثرات سابقة وتحقيق النقاط الثلاث الهامة.

في المقابل، يدخل الزمالك المباراة بدوافع كبيرة لتعويض تعادله في الجولة الماضية أمام الجونة، والحفاظ على بدايته الجيدة في البطولة، ومحاولة تعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري.

الأهلي الزمالك الكرة المصرية ستاد القاهرة الدولي قائمة الممنوعات في مباراة الأهلي والزمالك الدوري المصري

