الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد شوبير يهاجم المركز الإعلامي للأهلي: تجاهلوا عيد ميلادي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أبدى الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، عدم رضاه من تجاهل الصفحة الرسمية للنادي الأهلي تهنئته بعيد ميلاده، رغم كونه أحد أبرز نجوم القلعة الحمراء السابقين والعاملين حاليا في قناة النادي.

وقال شوبير، في تصريحات تليفزيونية، إن ما حدث يعد أمر غريب وغير معتاد داخل الأهلي، موضحا: “اعتدنا أن يتم تهنئة كل نجوم النادي في أعياد ميلادهم عبر الصفحة الرسمية، بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معهم، فهذا واجب على القائمين على المركز الإعلامي”.

وأضاف: “اليوم عيد ميلادي ولم تتم تهنئتي، وهذا لم يحدث سوى مرة واحدة من قبل بعد ضغوط من أحد أعضاء مجلس الإدارة، ما يحدث أمر غير منطقي خاصة أنني أعمل في قناة النادي وأدافع عنه دائما”.

وواصل شوبير: "هل المركز الإعلامي مملوك لشخص معين أم أنه يتبع الأهلي كمؤسسة؟ وهل من يديره حصل على تفويض كامل للتحكم في الصفحة الرسمية".

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن ما جرى لا يليق باسم الأهلي، مشددا على أن: “إعلام النادي ومراكزه الرسمية لا يجب أن يسيطر عليها أفراد، وإنما هي ملك للنادي فقط، وإذا ترك الأمر بهذا الشكل فسيؤدي إلى مشكلات أكبر”. 

أحمد شوبير شوبير الأهلي

