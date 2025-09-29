الإثنين 29 سبتمبر 2025
تعديل تشغيل مترو الخط الثالث بسبب مباراة الأهلى والزمالك

مباراة الاهلى والزمالك
مباراة الاهلى والزمالك

تشهد محطات مترو الخط الثالث إجراءات أمنية مشددة لتأمين حركة نقل الركاب، وكذلك مشجعي الأهلى والزمالك إلى استاد القاهرة اليوم لحضور مباراة ديربي القاهرة في الدوري الممتاز. 

على صعيد آخر أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث تعديل تشغيل الخط الثالث للتيسير على المشجعين 

وجاء نص إعلان الشركة كالتالي: 

"الساعة 8 مساءً الأهلي سيواجه الزمالك في استاد القاهرة ضمن مباريات الدوري المصري.

بنفكركم إن محطاتنا - وخصوصًا محطة الاستاد وأرض المعارض- جاهزة تستقبلكم بترتيبات خاصة تسهل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

هيتوفر قطار كل ٤ دقائق ونصف من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور عشان يوصلكم في أسرع وقت. أما اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون ٩ دقائق.

شجعوا فريقكم واستمتعوا مع الخط الأخضر الثالث". 

 

