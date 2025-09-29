الإثنين 29 سبتمبر 2025
الليلة، الأهلي يواجه الزمالك في قمة الدوري الممتاز

تتجه جميع أنظار محبي وعشاق الكرة المصرية مساء اليوم الإثنين إلى ستاد القاهرة الدولي، حيث يلتقي فريق النادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في ديربي القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين.

مباراة الأهلي والزمالك

يدخل الأهلي المباراة أملا في الفوز بالقمة لمواصلة سلسلة انتصاراته وإسعاد جماهيره، بعد بداية لم تكن جيدة في الدوري، حيث يسعى الفريق لتعويض أي تعثرات سابقة وتحقيق النقاط الثلاث الهامة.

في المقابل، يدخل الزمالك المباراة بدوافع كبيرة لتعويض تعادله في الجولة الماضية أمام الجونة، والحفاظ على بدايته الجيدة في البطولة، ومحاولة تعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

يحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات، فاز في 3 منها، وتعادل في 3، وتلقى هزيمة واحدة.

أما الزمالك، فيتصدر جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعد أن خاض 8 مباريات، حقق الفوز في 5 منها، وتعادل في مباراتين، وتعرض لهزيمة واحدة.

